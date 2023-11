Svelati i segreti della cottura con MEATER 2 Plus, il nuovo termometro intelligente.

MEATER, rinomata azienda nel settore dei termometri wireless per la carne, ha introdotto il nuovo MEATER 2 Plus, un’innovazione destinata a entusiasmare gli appassionati di cucina alla ricerca di nuove tecniche di cottura.

Questo prodotto versatile è ideale per carne e pesce, ridefinendo gli standard dell’innovazione culinaria e ampliando ulteriormente l’ampia gamma di dispositivi offerti da MEATER per avvicinare gli appassionati di cucina all’esperienza di chef professionisti.

Il MEATER 2 Plus si rivela un compagno indispensabile in ogni fase della preparazione culinaria, che si tratti di arrostire, grigliare, affumicare, cuocere in padella, friggere o cuocere nell’olio. Si tratta di uno strumento culinario essenziale, progettato per elevare le capacità culinarie degli utenti e consentire loro di creare ogni pasto con maestria.

MEATER 2 Plus: la rivoluzione nella cottura per aspiranti chef.

“MEATER 2 Plus segna un significativo passo avanti nella tecnologia in cucina. Il nostro impegno nel fornire ai clienti strumenti che migliorino la loro esperienza culinaria è costante”, ha dichiarato Joseph Cruz, co-fondatore e presidente di MEATER. “Siamo entusiasti di mettere a disposizione degli chef, sia dilettanti, sia professionisti, la precisione, la praticità e l’innovazione che MEATER 2 Plus apporta alle loro imprese culinarie”.

Con il lancio di MEATER 2 Plus, chiunque può acquisire la sicurezza necessaria per preparare piatti deliziosi, grazie alla tecnologia come alleata. Questo nuovo dispositivo offre una serie di funzionalità avanzate e aggiornamenti:

Monitoraggio di precisione: Il MEATER 2 Plus è dotato di cinque sonde di monitoraggio per misurare con precisione la temperatura interna del cibo. Grazie ai multisensori Smart Temp e al sistema di calibrazione a tre punti, è possibile rilevare la temperatura interna della carne in modo estremamente accurato, fino a un massimo di 105°C.

La sonda completamente in metallo con un'estremità in acciaio inox può resistere a temperature esterne massime di 500°C, consentendo l'uso diretto sulla fiamma alta o in olio bollente.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 e all'estensione della portata wireless, il MEATER 2 Plus offre una flessibilità senza precedenti. Gli utenti possono allontanarsi dalla postazione di cottura senza dover costantemente controllare il cibo. È compatibile con MEATER Link Wi-fi e MEATER Cloud, garantendo una copertura in tutta la casa.

Con una ricarica di soli 15 minuti, il MEATER 2 Plus è pronto per 12 ore di utilizzo. Dopo la prima carica, la sonda può funzionare senza problemi per più di 24 ore, e la singola batteria AAA può mantenerla carica per due anni, il doppio rispetto al modello precedente.

: Con una ricarica di soli 15 minuti, il MEATER 2 Plus è pronto per 12 ore di utilizzo. Dopo la prima carica, la sonda può funzionare senza problemi per più di 24 ore, e la singola batteria AAA può mantenerla carica per due anni, il doppio rispetto al modello precedente. Artigianato di qualità: Realizzato interamente in acciaio inossidabile con uno spessore del 30% inferiore rispetto al modello precedente, il MEATER 2 Plus offre un design elegante e raffinato.

MEATER 2 Plus è solo il primo prodotto di una nuova gamma di prodotti MEATER ed è disponibile al pubblico sul sito al costo di €129.

Inoltre, l’applicazione per smartphone di MEATER presenta una nuova funzione in-app chiamata MEATER Master Class, che offre oltre 25 videotutorial con suggerimenti, consigli e tecniche per cucinare con MEATER. Questa funzione include anche una lista della spesa intelligente e istruzioni passo-passo attraverso video di alta qualità.

MEATER Master Class è compatibile con tutte le versioni precedenti dei termometri MEATER, garantendo a tutti gli appassionati del brand l’accesso a questa innovativa esperienza. Inoltre, è possibile acquistare i prodotti precedenti a prezzi inferiori, come MEATER Original a €79, MEATER Plus a €99 e MEATER Block a €299.

