The French Dispatch da domani su Disney +

The French Dispatch da domani sarà disponibile su Disney +. Tra le uscite più attese del mese di Febbraio c’è sicuramente questo nuovissimo lavoro scritto e diretto dal regista Wes Anderson

Impossibile non parlare di questa attesissima uscita. Sono in molti gli spettatori che non hanno potuto assistere al film durante la fine dello scorso 2021, a causa della pandemia. Di certo, per tutti gli amanti del cinema, questo è un lavoro che merita attenzione: The French Dispatch è l’ultima visione scritta e diretta da Wes Anderson.

L’amore per il giornalismo

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, conosciuto anche semplicemente come The French Dispatch, è suddiviso in tre linee narrative separate. Tre storie con personaggi e vicende differenti, ma tutte collegate alla redazione del quotidiano “The French Dispatch”, che risulta essere la versione europea della rivista americana “Evening Sun” di Libery, Kansas.

Una raccolta di racconti pubblicati sul quotidiano nel corso di un grande spazio temporale storico durante il XX secolo nella cittadina francese inventata di Ennui-sur-Blasé. La rivista è assolutamente ricca di argomenti e, per questo, molto seguita ed interessante. Si scrive di politica, cronaca,arte, moda, cultura generale e “spaccati” di vita. Per alcuni motivi che non vogliamo “spoilerare”, i redattori del The French Dispatch decidono di pubblicare un numero commemorativo, che raccolga tutti gli articoli di successo che il magazine ha pubblicato negli ultimi anni, concentrandosi in particolare su 3 storie.

Nella redazione del French Dispatch, Wes Anderson ha “confezionato” un cast di eccellenza che porta tutti i curiosi spettatori ad avere ancora più interesse verso la pellicola.

Bill Murray nei panni del direttore Arthur Howitzer Jr., Elisabeth Moss, Tilda Swinton, Fisher Stevens, Griffin Dunne, Owen Wilson. Nel cast del film anche Adrien Brody , Jeffrey Wright , Benicio del Toro insieme a Léa Seydoux. E ancora Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Willem Dafoe, Edward Norton, Christoph Waltz e Anjelica Huston.

Il regista lo ha definito “Un omaggio a tante cose” ed in particolar modo “Una lettera d’amore nei confronti dei giornalisti”. Il film stilisticamente quasi perfetto e ricco di dettagli è nato dall’ispirazione per il “The New Yorker” che Wes Anderson legge da quando era ragazzino.

Vale la pena assistere a questo spettacolo che ha visto un incasso pari a 43 milioni di dollari in tutto il mondo, pieno di situazioni e avvenimenti grotteschi e divertenti ma colmi di amore per il giornalismo.

