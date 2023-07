Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di agosto 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nel mentre si parla di scioperi di attori e sceneggiatori, anche il torrido luglio volge al termine e ci affacciamo ad un agosto che speriamo sia almeno solo un po’ più clemente dal punto di vista delle temperature. Sappiamo per certo che non lo sarà sotto quello delle uscite in Home Video, visto che Eagle Pictures ha annunciato grandi arrivi nel mese di agosto 2023. Una fra tutti: I Guardiani della Galassia – Vol 3. Vediamole insieme!

Resident Evil – L’isola della Morte | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2023!

Dal 3 agosto arriva in Home Video l’atteso horror animato “Resident Evil – L’isola della Morte” di Eiichirô Hasumi, ispirato a una delle saghe di videogiochi più amate di sempre creata nel 1996 da Capcom. I fan del franchise ritroveranno sul grande schermo alcuni tra i più celebri protagonisti in una spettacolare animazione in computer grafica: una vera e propria reunion di personaggi provenienti dai vari capitoli; oltre Chris e Leon, ci saranno anche Jill, Claire e Rebecca. In questo capitolo, ambientato a San Francisco, il cast al completo deve unire le forze per fronteggiare una nuova minaccia sull’isola della morte: Jill Valentine è alle prese con un’epidemia di zombie e un nuovo virus T; Leon Kennedy è sulle tracce di uno scienziato della DARPA rapito e Claire Redfield indaga su un mostruoso pesce che sta uccidendo le balene nella baia. Insieme a Chris Redfield e Rebecca Chambers, scoprono che gli indizi dei loro diversi casi convergono tutti nello stesso luogo, l’isola di Alcatraz, dove un nuovo nemico ha preso dimora e attende il loro arrivo.

I Guardiani della Galassia – Vol 3 | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2023!

Dal 23 agosto in uscita le esclusive edizioni Home Video di “I Guardiani della Galassia – Vol. 3”, terzo e ultimo capitolo della saga diretta da James Gunn, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. In tutte le edizioni, all’interno una esclusiva card lenticolare, mentre le versioni Blu-ray e 4K saranno arricchite anche da tantissimi contenuti speciali, tra cui scene eliminate, making of, errori sul set e il commento audio del regista. Inoltre, sempre dal 23 agosto, tutti e tre film della saga saranno disponibili in un’unica edizione in cofanetto nei formati DVD e Blu-ray. Il film conclusivo della trilogia vede protagonisti gli outsider più amati del Marvel Cinematic Universe: Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Nebula (Karen Gillan) si riuniscono per un’ultima avventura nello spazio profondo per un finale epico pieno di cuore, umorismo e azione. Dopo aver acquisito la stazione di Knowhere dal Collezionista, i Guardiani della Galassia si ritrovano intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos e a trasformare Knowhere in un rifugio sicuro per tutti i profughi sfollati dell’universo. Ma le loro vite vengono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket: Peter Quill deve riunire la sua squadra in una pericolosa missione che potrebbe portare alla fine dei Guardiani stessi.

Hotel Transylvania 4 – Uno scambio Mostruoso | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2023!

Ancora dal 23 agosto disponibile in DVD e Blu-ray il ritorno dell’animation “Hotel Transylvania 4 – Uno scambio Mostruoso”, quarto e ultimo capitolo della saga sulla bizzarra convivenza tra mostri e umani con protagonista Dracula. Un’animazione dal successo decennale che ha racchiuso mostri famosissimi del folklore mondiale, garantendo divertimento per tutta la famiglia. In questa nuova avventura Drac e la banda tornano più mostruosi che mai e, quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Mostrificatore”, va in tilt, Drac e i suoi amici mostri si trasformano in umani mentre Johnny diventa un mostro. Nei loro nuovi corpi, Drac, spogliato dei suoi poteri, e un Johnny esuberante, che ama la vita come un mostro, devono allearsi per trovare una cura prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante branco di umani di Drac, la banda si affanna per trovare un modo per tornare alla normalità prima che le varie trasformazioni diventino permanenti. La saga completa di “Hotel Transylvania”, contenente tutti e quattro i film, sarà disponibile in uno speciale box DVD sempre dal 23 agosto.

I Tre Moschettieri – D’Artagnan | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2023!

Dal 30 agosto arriva l’avvincente “I tre Moschettieri – D’Artagnan”, l’adattamento cinematografico del celebre romanzo di Dumas, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e un’esclusiva edizione Steelbook da collezione, sempre in 4K. Un film epico ricco di azione, ironia e passione con un cast stellare in cui spiccano Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel. D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, i tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu ma, innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

Buona visione!

E queste erano tutte le novità di Eagle Pictures per le uscite Home Video di Agosto 2023! Fateci sapere che cosa ne pensate e che cosa acquisterete qua sotto nei commenti, ma soprattutto non dimenticate di restare sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.