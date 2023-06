Venom 3: svelata la data di uscita nelle sale

Ci sono grandi novità su Venom 3, prossimo film con Tom Hardy: è stata svelata la data di uscita nelle sale

Il simbionte tornerà nell’universo di Spider-Man di casa Sony dopo il deludente secondo capitolo ed è stata svelata la data d’uscita della pellicola. Buone notizie quindi per i fan che vogliono rivedere sul grande schermo Tom Hardy nei panni di Venom, la nemesi di Spider-Man protagonista dal 2018 di un suo filone cinematografico a parte. Dopo l’inizio delle riprese, a rivelare la data d’uscita di Venom 3 ci ha pensato una new entry del cast.

Venom 3: rivelata la data d’uscita

Ci riferiamo in particolare a Juno Temple, star di Ted Lasso dove ha interpretato la dolce e caparbia Keeley Jones fino alla conclusione della serie poche settimane fa. Parlando a Variety con la collega di set Hannah Waddingham, ha fatto sapere quali siano i piani per la produzione di Venom 3. L’attrice ha rivelato di non aver ancora iniziato a girare le sue parti, ma, a quanto pare, la data di uscita prevista per il prossimo film con Tom Hardy dovrebbe essere ottobre 2024. Alcuni siti esteri nelle ultime ore hanno rilanciato la notizia, indicando più precisamente il periodo di Halloween, ovvero lo stesso periodo in cui è uscito l’ultimo film, parecchio deludente per i fan per la verità, Let There Be Carnage.

A complicare le cose potrebbe naturalmente essere lo sciopero in corso degli sceneggiatori. A dirigere questo Venom 3 sarà Kelly Marcell, anche autore dello script dei primi due capitoli, e nelle scorse settimane è stato anche annunciato che farà parte del cast anche Chiwetel Ejiofor. Non solo: sono iniziate ad emergere anche intriganti teorie su chi potrebbe essere il villain del film. Secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere rappresentata da un personaggio decisamente minore del mondo dei fumetti Marvel, ma già in qualche modo anticipata grazie ad eventi e altre realtà già trasposte sul grande schermo: Orwell Taylor, personaggio che ha fatto la sua prima apparizione nel 1992. Cosa ne pensate? Siete impazienti di rivederlo al cinema? Diteci la vostra opinione nei commenti.

