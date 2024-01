Cuffie Urbanista alimentate dalla Luce: Los Angeles e Phoenix 2.0

Urbanista, la rinomata azienda svedese specializzata in soluzioni audio lifestyle, presenta le ultime cuffie Los Angeles e gli auricolari Phoenix di seconda generazione

Caratterizzati da un’innovativa tecnologia audio che offre un suono senza pari e un’energia inesauribile, questi dispositivi sono alimentati dalla luce attraverso l’integrazione di celle solari Powerfoyle. Realizzati con plastica riciclata e ridisegnati per massimizzare il comfort, rappresentano una nuova era di esperienza acustica sostenibile.

Eleva il tuo audio con Urbanista: Los Angeles e Phoenix 2.0

Le cuffie e gli auricolari autoricaricanti presentano la tecnologia più avanzata di cancellazione del rumore, rappresentando il vertice dei prodotti audio sostenibili. Sfruttando il potere illimitato della luce in ogni condizione, sia in ambienti interni che all’aperto, offrono un’esperienza sonora superiore.

Urbanista, presenta le nuove cuffie Los Angeles e gli auricolari Phoenix di seconda generazione, che si basano sulla tecnologia a celle solari Powerfoyle introdotta con successo nel 2021 e 2022. Questi prodotti segnano una rivoluzione nell’esperienza audio, implementando un avanzato sistema di cancellazione del rumore adattivo.

I microfoni di riduzione del rumore integrati nelle cuffie e negli auricolari sono accuratamente calibrati per eliminare i suoni di fondo, garantendo una chiarezza eccezionale durante la riproduzione musicale e nelle chiamate, anche in ambienti rumorosi. I modelli Los Angeles e Phoenix di seconda generazione, ispirati a luoghi soleggiati, saranno disponibili in varianti come il Midnight Black, oltre ad altre colorazioni.

Urbanista continua la sua partnership innovativa con Exeger, utilizzando la tecnologia a celle solari Powerfoyle per alimentare i dispositivi audio dalla luce, promuovendo al contempo la sostenibilità. Le nuove Los Angeles offrono un’esperienza audio senza interruzioni, continuando a ricaricarsi in qualsiasi ambiente luminoso, con un design ergonomico e materiali riciclati per massimizzare il comfort.

Disponibili a 179 euro, le cuffie saranno acquistabili online su urbanista.com e presso rivenditori globali nel 2024.

Le Urbanista Phoenix di seconda generazione offrono un’esperienza wireless con una custodia di ricarica che sfrutta l’energia della luce, garantendo fino a 40 ore di riproduzione continua. Gli auricolari, realizzati con plastica riciclata, presentano un design migliorato, gommini in silicone per una vestibilità personalizzabile e una classificazione IP54 per la resistenza all’acqua. Con un prezzo di 129 euro, saranno disponibili online e presso rivenditori globali nel 2024.

Le cuffie Urbanista Los Angeles e gli auricolari Phoenix di seconda generazione sono pienamente compatibili con l’app Urbanista mobile, disponibile su App Store di Apple e Play Store di Google. Questa app offre un controllo totale sulla vostra esperienza audio, permettendovi di personalizzare le impostazioni dell’equalizzatore per adattare il suono ai vostri gusti unici.

L’app Urbanista consente anche di monitorare lo stato di carica delle cuffie e degli auricolari, fornendo uno storico delle prestazioni per massimizzare l’utilizzo delle funzioni di riproduzione e di ricarica solare.

Principali caratteristiche delle Urbanista Los Angeles di seconda generazione:

Ricarica tramite luce solare e artificiale con sistema a celle solari Powerfoyle

Cancellazione adattiva del rumore e modalità trasparenza

Bluetooth multipoint

Rilevamento auricolare “On ear”

Tempo di riproduzione totale di 60 ore

Chiamate cristalline con 4 microfoni

Bluetooth 5.3

Connessione AUX-in da 3,5 mm

Ricarica USB Tipo-C

Realizzate in plastica riciclata

Nuovo design per un comfort migliorato: peso minore, padiglioni più grandi, archetto con minor pressione

Compatibile con l’app mobile Urbanista

Disponibile nella colorazione Midnight Black

Principali caratteristiche degli Urbanista Phoenix di seconda generazione:

Ricarica tramite luce solare e artificiale con sistema a celle solari Powerfoyle

Cancellazione adattiva del rumore e modalità trasparenza

Bluetooth multipoint

Rilevamento auricolare “In ear”

Tempo di riproduzione totale 8+32 ore

Chiamate cristalline con 6 microfoni

Bluetooth 5.3

Auricolari resistenti all’acqua IP54

Ricarica USB Tipo-C

Realizzati in plastica riciclata

Prestazioni migliorate: -45 dB ANC

Nuovo design con dimensioni e vestibilità degli auricolari migliorate, custodia ridisegnata più pratica e tascabile

Compatibile con l’app mobile Urbanista

Disponibile nella colorazione Midnight Black

