Solo Leveling: l’anime è ora in streaming su Crunchyroll

Il mondo e i fan appassionati degli anime possono ora gioire per l’uscita di Solo Leveling, l’anime ora è disponibile in streaming su Crunchyroll con tutti gli episodi! Pronti a rivivere l’avventura del manhwa coreano?

I fan l’hanno atteso a lungo, ma finalmente è qui: finalmente l’anime di Solo Leveling è disponibile in streaming su Crunchyroll, uno dei migliori siti streaming anime in circolazione. Questa serie animata, tanto attesa dai fan, è stata pubblicata sulla piattaforma il 6 gennaio 2024. L’anime è realizzato in collaborazione con Aniplex (per maggiori info clicca qui), azienda fondata dalla Sony. Solo Leveling è già disponibile con i sottotitoli in italiano e presto arriverà anche il doppiaggio italiano, promettendo di diventare un fenomeno globale. Potete iscrivervi a Crunchyroll cliccando qui.

Il trailer e la trama di Solo Leveling

Il protagonista di Solo Leveling è il cacciatore Sung Jinwoo, conosciuto come il più debole del mondo. La sua vita cambia quando dei mostri di livello troppo alto lo massacrano in un dungeon e lui torna in vita con l’accesso a un misterioso sistema. Questo sistema lo guida attraverso vari portali che collegano il mondo degli umani a quello dei mostri. Jinwoo si incammina in un viaggio alla scoperta dei suoi nuovi poteri e al dungeon che li ha scatenati, passando dall’essere il cacciatore più debole del mondo a una vera e propria leggenda. Inizialmente Solo Leveling era un web novel coreano scritto da Chugong. Solo Leveling è stato poi adattato in un webtoon e manwha nel 2018, con le illustrazioni di DUBU che sono state acclamate.

La serie anime è stata animata dalla A-1 Pictures, che ha lavorato a famosi progetti come Sword Art Online, mentre la Production I.G, conosciuta per capolavori come Attack On Titan, si è occupata della grafica in movimento. A dirigere la serie c’è Shunsuke Nakashige, che a sua volta ha lavorato per Sword Art Online. Hiroyuki Sawano (Attack On Titan) e la band K-pop Tomorrow X Together si sono occupatoi della musica dell’anime. Tomoko Sudo ha disegnato i design dei personaggi e Hirotaka Tokuda di quello dei mostri. Solo Leveling non solo promette di rivoluzionare il genere dell’animazione, ma è anche un esempio di come delle storie originali e appassionanti possano raggiungere tutto il mondo. Solo Leveling si prospetta essere uno dei punti di riferimento del mondo degli anime e dei manhwa di tutto il mondo.

Vi ricordiamo che potete trovare l’anime di Solo Leveling in streaming su Crunchyroll! Lo guarderete? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news e molto altro dal mondo degli anime!

