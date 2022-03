Universi Paralleli, la nuova serie in arrivo su Disney+

Prodotta da Empreinte Digitale (Raphaël Rocher ed Eric Laroche) e Daïmôn Films (Quoc Dang Tran), è stata creata da Quoc Dang Tran (Marianne, Nox). Co-scritta da Anastasia Heinzl (Beyond Appearances) e diretta da Benjamin Rocher e Jean-Batiste Saurel. Il cast è composto da Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (Morgane, Le Invisibili), Jules Houplain (Morgane), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse, Black Spot, La ragazza di Stillwater).Guillaume Labbé (The Hookup Plan, Je te promets, L’Ecole de la vie), Gil Alma (The Wagner Method). Elise Diamant (Mensonges).Dimitri Storoge (Validé, La Révolution), Agnès Miguras (ASKIP, le collège se la raconte). Maxime Bergeron (Fantasies, ASKIP, le collège se la raconte), Victoria Eber (Beyond Appearances) e Timoté Rigault.

Claudia Fogliano

Cantante, musicista e amante del cinema da sempre. Un concentrato di ossessioni e passioni per le arti in generale, in particolare per il cinema, la musica, le serie tv, i libri e i videogiochi! Il canto, la musica, la recitazione, la cinematografia e la presenza scenica sono state le mie materie di studio da sempre. A queste si è aggiunto lo studio del Social Media Marketing, per ampliare opportunità e conoscenze in ambito di comunicazione, entrambe fondamentali per la condivisione di contenuti di valore, con lo scopo di "dividere" sempre meno e "unire" molto più.