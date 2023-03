Trolls 3 – Tutti insieme: pubblicato il primo trailer italiano del film

Vi presentiamo il trailer italiano di Trolls 3 – Tutti insieme, pubblicato poche ore fa, in cui ritornano le creaturine variopinte e musicali che abbiamo conosciuto nei due precedenti film a loro dedicati

Il prossimo Natale il mondo dell’animazione sarà ancora una volta colorato e musicale, grazie al terzo film sulle creature immaginarie ispirato alla celebre linea di pupazzi degli anni Novanta. Alla regia di questo nuovo film ci saranno Tim Heitz e Colin Jack e, anche se manca ancora molto tempo prima dell’uscita, è stato distribuito il primo trailer ufficiale italiano di Trolls 3 – Tutti insieme.

Questa è la sinossi della pellicola:

Dopo due film all’insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia. Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André), Spruce (Daveed Diggs) e Clay (Kid Cudi). I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli. Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar – Velvet (Amy Schumer) e Veneer (Andrew Rannells) – Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.

Il trailer di Trolls 3 – Tutti insieme

Con il caratteristico umorismo e i mille colori dei Trolls, contornati da una colonna sonora composta da hit pop nuove e classiche, questo sequel è doppiato da una serie di star di assoluto talento, anche musicale. I film DreamWorks Animation Trolls (2016) e Trolls World Tour (2020 ) si sono fatti strada a colpi di musica e balli fino a raggiungere un successo da record, ottenendo addirittura una nomination agli Academy Awards per la Migliore Canzone Originale e alimentando un franchise di intrattenimento di gran successo. Il trailer di Trolls 3 – Tutti insieme arriva a pochi mesi dall’uscita nei cinema americani prevista per il 17 novembre di quest’anno (appena prima del Ringraziamento), ma è ancora ignoto il periodo di distribuzione globale. Vi terremo comunque aggiornati sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv in merito agli sviluppi di questo ed altri film.

