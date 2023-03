The White Lotus 3: svelata la location della prossima stagione

Svelata in esclusiva la location della prossima stagione di The White Lotus 3. Ideata da Mike White per HBO; scopriamo insieme tutti i dettagli

Fonti vicino alla produzione della serie The White Lotus; hanno rivelato in esclusiva la prossima location della nuova stagione. Difatti, dopo le precedenti ambientazioni hawaiane e italiane; The White Lotus 3 è pronta ad approdare verso una meta esotica e paradisiaca: le immense spiagge della Thailandia.

Serie di successo ontologica HBO ideata da Mike White; ha saputo conquistare il plauso del pubblico e l’acclamazione della critica; conquistando ben due Golden Globe (in qualità di migliore attrice non protagonista in una miniserie, serie antologiga o film per la TV a Jennifer Coolidge; e migliore miniserie TV o film per la TV), e due SAG Awards (sempre come miglior attrice in una serie drammatica a Jennifer Coolidge e come miglior cast in una serie drammatica).

Scopriamo di seguito ulteriori dettagli sulla prossima stagione di The White Lotus 3.

The White Lotus 3: dalla location a cosa aspettarsi nella prossima stagione

Sebbene al momento ulteriori rivelazioni approfondite sulla trama e nomi di un possibile casta non sia stato rivelato; i nuovi episodi di The White Lotus 3 condurranno il cast scelto verso la lussuosa location della Thailandia (già precedentemente citata); collocandosi rispettivamente tra Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Golden Triangle. Già nei mesi precedenti lo stesso sceneggiatore e regista Mike White aveva rivelato qualche chicca in più sulla prossima stagione:

La prima stagione si concentra sui soldi, la seconda stagione sul sesso. Penso che la terza stagione potrebbe fornire uno sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione e sulla spiritualità orientali

La produzione della terza stagione deve ancora iniziare. Inoltre, l’ultima grande novità rimbalzata nel web, sembra ritrarre l’autore dello show affianco al noto attore Danny DeVito; scatenando le più bizzarre ipotesi di un suo coinvolgimento nella serie. Non ci resta che aspettare il trailer e la data d’uscita ufficiale. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno un aggiornamento nel mondo del cinema e delle serie tv!

