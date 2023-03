XPG: arriva l’alimentatore CYBERCORE II Platinum

XPG lancia l’alimentatore CYBERCORE II Platinum certificato ATX3.0 e con connettore PCIe 5.0

L’XPG è fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware e periferiche per gamers, professionisti eSport e appassionati di tecnologia. Quest’oggi ha annunciato il rilascio globale del nuovo alimentatore modulare XPG CYBERCORE II con certificazione Platinum. Offrendo due modelli rispettivamente da 1000 W e 1300 W, questa famiglia di alimentatori soddisfa le esigenze degli appassionati, dei gamers focalizzati sulle prestazioni e delle workstation dotate delle più recenti GPU di fascia alta. Entrambe le versioni sono conformi allo standard ATX3.0 con un connettore PCIe 5.0 12VHPWR (12+4 pin). Pur mantenendo una soluzione termica progettata in collaborazione con Nidec risultando silenzioso e fresco anche sotto carico.

Dettagli sull’alimentatore CYBERCORE II Platinum di XPG

La serie di alimentatori XPG CYBERCORE ll Platinum soddisfa tutti i severi requisiti dello standard Intel ATX3.0 e offre una gestione dei cavi completamente modulare. Specificamente progettata per schede grafiche e sistemi di fascia alta con grandi esigenze di consumo energetico. In quanto tale, include un connettore e un cavo 12VHPWR (12+4 pin) pronti all’uso per le applicazioni PCIe 5.0, offrendo affidabilità e compatibilità con i componenti più recenti e imminenti.

Certificato Cybenetics ETA PLATINUM e LAMBDA-A

La serie XPG CYBERCORE II stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli alimentatori con doppia certificazione. Ha ricevuto le certificazioni Platinum sia da Cybenetics che da 80 PLUS, offrendo un tasso di efficienza del 92,91%, superiore allo standard di certificazione Platinum. Inoltre, la certificazione Cybenetics Lambda-A (per l’acustica) è una perfetta testimonianza che la ventola XPG VENTO PRO 120 PWM, progettata in collaborazione con Nidec è una garanzia. Garantita, inoltre, per un massimo di 60.000 ore a 60 °C, questa soluzione offre un raffreddamento altamente efficace offrendo allo stesso tempo alcune delle prestazioni, in termini di rumorosità, più basse attualmente disponibili nel formatoATX Platinum. Le prestazioni termiche e acustiche sono ancora più impressionanti se abbinate alla lunghezza compatta dell’unità, che misura solo 16 cm. Il form factor ridotto consente agli assemblatori di PC di massimizzare al meglio lo spazio all’interno di qualsiasi case ATX, il che si traduce in una migliore gestione dei cavi e più spazio per hardware aggiuntivo.

Qualità sopra e oltre le aspettative

La serie XPG CYBERCORE II presenta una lavorazione impeccabile e materiali di alta qualità, come i condensatori giapponesi al 100%; un must per gli alimentatori di questo segmento. Dispone inoltre di un circuito DC-to-DC che riduce il rumore ed un circuito integrato di gestione dell’alimentazione (PMIC) per controllare i livelli di tensione. Oltre ad altre protezioni con un convertitore ad alta potenza PFC interlacciato. Nel complesso, questa serie presenta una topologia unica che garantisce qualità e stabilità dell’output a un livello di efficienza superiore.

Protezione completa e garanzia di 10 anni

L’XPG CYBERCORE II Platinum fornisce otto protezioni complete di livello industriale (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO e SIP). Inoltre offre una garanzia di 10 anni, così i primi utenti, gamers, e professionisti possono stare tranquilli per gli anni a venire.

E voi ? Cosa ne pensate di questo alimentatore CYBERCORE II Platinum di XPG ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).