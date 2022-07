The Gray Man: l’attesa del nuovo film di spionaggio dei fratelli Russo

The Gray Man si prepara a raggiungere le vette del cinema mondiale. In arrivo il prossimo 22 luglio sulla piattaforma Netflix; un’avventura on the road globale diretta dai fratelli da Anthony e Joe Russo

Il nuovo attesissimo film dei fratelli Anthony e Joe Russo, continua a stuzzicare le aspettative dei fan e non solo. Prossimo all‘uscita sulla piattaforma Netflix il 22 luglio, viene ad oggi considerata una delle pellicole più costose prodotte negli ultimi tempi dalla medesima piattaforma streaming.

Difatti, secondo quanto dichiarato dallo stesso attore protagonista Regé-Jean Page (volto noto nella serie di Bridgerton); The Gray Man sembrerebbe mirare ad un futuro dominio delle vette del cinema mondiale, emulando il successo di saghe cult come James Bond; Mission: Impossible e Jason Bourne. Ecco di seguito quanto rilasciato dall’attore Regé-Jean Page:

Non c’è limite alla portata di questo film. È un’avventura on the road globale, ma con spie, esplosioni, pistole, cadute dall’aereo. Ha quel qualcosa del tipo ‘Cosa ci fa ancora in piedi quel tizio?’; ha la raffinatezza del fattore Bond e quella iperreale e iperviolenta. Mette tutto nel calderone e lo rende più appetibile grazie al connubio di questi elementi

The Gray Man: tutto quello che c’è da sapere

Tratto dall’omonimo romanzo di Mark Greaney; un duro scontro è pronto ad avvolgere i due attori protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans.

Un ex mercenario reclutato dalla CIA (Ryan Gosling), scopre accidentalmente dei segreti compromettenti dell’agenzia e per questo motivo diventa bersaglio dello psicopatico Lloyd Hansen (Chris Evans). Una caccia all’uomo internazionale all’ultimo respiro e sanguinario, a colpi di azione ed effetti mozzafiato. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

Oltre ai già citati Gosling e Evans, il cast è accompagnato dalle magnifiche presenze di Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Regé-Jean Page e Wagner Moura (attore protagonista in Narcos).

