Top Gun 3: Glen Powell tornerà nel sequel

Qualche giorno fa hanno annunciato che ci sarà Top Gun 3 e nel film Glen Powell tornerà ad interpretare il ruolo di Jake Seresin, la conferma arriva direttamente dall’attore stesso, che non vede l’ora di fare il suo ritorno nel sequel

La notizia dell’annuncio del sequel di Top Gun Maverick ci è arrivata qualche giorno fa e siamo tutti molto entusiasti, specialmente dopo il successo del film. Arriva un’altra grande notizia: Glen Powell tornerà in Top Gun 3. L’annuncio del ritorno del personaggio di Jake Seresin nel terzo film di Top Gun, che dovrebbe avere ancora una volta come protagonista Tom Cruise, arriva direttamente dall’attore. Powell ha commentato l’annuncio ufficiale sul terzo film della saga confermando il suo ritorno nei panni del suo personaggio.

Il ritorno di Glen Powell in Top Gun 3

L’ultimo film della saga, Top Gun Maverick, è uscito ben due anni fa, nel 2022. I fan del primo film hanno dovuto aspettare davvero molto a lungo, quasi quarant’anni, prima di rivedere il pilota di Tom Cruise ancora una volta in azione. Nel sequel sono stati coinvolti nuovi personaggi, tra cui proprio quello di Glen Powell, il cui ritorno è stato annunciato poco dopo la conferma di Top Gun 3. L’attore è stato intervistato da Variety in occasione del press tour di Tutti tranne Te, dove Powell ha recitato nei panni del protagonista. L’attore ha confermato il ritorno del suo arrogante ma talentuoso personaggio.

Le persone mi guardavano come se sapessi quello che stava succedendo. Presto verranno annunciate alcune cose divertenti, ma per me restano confidenziali. Parlo continuamente con Joseph Kosinski, Tom Cruise e Jerry Bruckheimer. Si sta muovendo qualcosa e sembra qualcosa di molto eccitante. Non so quando tornerò, ma sono sicuro che ci sarà un jet che mi aspetta in futuro.

Anche se c’erano alcuni scetticismi sul ritorno di Tom Cruise nel nuovo film di Top Gun, pare che invece l’attore non si lascerà sfuggire l’occasione di tornare ancora una volta sul jet. Ovviamente, non sarà solo: ci sono altre star di Top Gun Maverick che lo affiancheranno, come Miles Teller. Ma dopo aver atteso quasi 40 anni per vedere il secondo film, ora il pubblico si chiede quanto dovrà aspettare prima di vedere il terzo capitolo. Per fortuna, sembra che non dovremo aspettare di nuovo così tanto.

