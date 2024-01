Top Gun 3 si farà! Il seguito di Maverick è già in fase di sviluppo

Visti gli accordi di Tom Cruise stilati nei giorni scorsi, possiamo affermare Top Gun 3 si farà e rivedremo l’attore insieme a Miles Teller e Glen Powell

La Warner Bros Discovery ha appena siglato un nuovo accordo di produzione con Tom Cruise. L’attore svilupperà e produrrà film per il cinema per il gruppo. Ci saranno diverse tipologie di progetti, che saranno un misto fra produzioni originali e franchise, tutti rigorosamente con Tom Cruise come protagonista. Si tratta di un accordo non esclusivo, infatti l’attore potrà continuare a partecipare a progetti Universal e Paramount Pictures, casa di produzione di Top Gun.

Top Gun 3 si farà e la produzione è già in movimento

Come era prevedibile, dopo l’annuncio dell’accorso pluriennale non esclusivo con la Warner Bros. Discovery, la Paramount ha deciso di rimarcare la sua presenza nella vita dell’attore perciò è già stato annunciato che Top Gun 3 è effettivamente in fase di sviluppo. Il nuovo Top Gun è, in realtà, già in cantiere e la sceneggiatura è a cura di Ehren Kruger. Tom Cruise sarà di nuovo il protagonista e al suo fianco ci saranno ancora Miles Teller e Glen Powell, che sono già contattati per il cast. Alla regia potremmo trovare di nuovo Joseph Kosinski, che inoltre si occuperà anche della produzione insieme allo stesso Cruise, Jerry Bruckheimer e David Ellison della Skydance. Le riprese del prossimo Top Gun, potrebbero iniziare subito dopo quelle di Mission Impossible 8 che sono attualmente ancora in corso. Infatti, l’attore in questo periodo è impegnato per queste riprese. Tuttavia, sembra che Maverik rappresenti il maggior successo della carriera di Tom Cruise.

