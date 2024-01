Tom Cruise stringe un accordo con Warner Bros per nuovi film

Tom Cruise stringe un accordo con Warner Bros Discovery: l’obiettivo è realizzare nuovi film originali insieme

Si apre un nuovo capitolo per la carriera di Tom Cruise. L’attore ha stretto un accordo con Warner Bros. Discovery per realizzare insieme un nuovo franchise cinematografico. Noto soprattutto per esperienze d’azione in Top Gun e Mission: Impossible, Tom Cruise ha intenzione di sviluppare una nuova partnership, producendo in prima persona nuovi film a partire dal 2024. A confermare la novità proprio i CEO di Warner Bros. Michael De Luca e Pam Abdy.

La partnership tra le due parti garantirebbe non solo la produzione di film originali, ma anche contenuti in franchising. Già in precedenza Tom Cruise ha lavorato con Warner Bros. per la realizzazione di film come Edge of Tomorrow, Magnolia, Intervista col Vampiro e Eyes Wide Shut per menzionarne alcuni. In merito alla nuova partnership, i CEO di Warner Bros hanno commentato in una nota congiunta.

Tom Cruise girerà nuovi film in accordo con Warner Bros. Discovery

Si sono dichiarati entusiasti di lavorare con Tom, una leggenda assoluta nell’industria cinematografica. L’intento comune è quello di ricostruire l’iconico studio riportandolo all’apice dei suoi giorni di gloria. I dirigenti hanno dichiarato:

quando ci siamo incontrati per la prima volta con David Zaslav per parlare dell’adesione al team Warner Bros. Discovery, ci ha detto: “Siamo in missione per riportare indietro la Warner Bros. Abbiamo le migliori risorse, proprietà intellettuale per la narrazione e talento nel settore – e dobbiamo riportare Tom Cruise alla Warner Bros!” Oggi ciò diventa realtà e siamo un passo avanti verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Non potremmo essere più entusiasti di dare il bentornato a Tom alla Warner Bros. e non vediamo l’ora di portare in vita il suo talento sullo schermo negli anni a venire.

Anche Tom Cruise ha detto la sua in merito al nuovo capitolo della sua carriera.

Ho grande rispetto e ammirazione per David, Pam, Mike e l’intero team della Warner Bros. Discovery e il loro impegno nei confronti del cinema, dei fan del cinema e dell’esperienza cinematografica. Non vedo l’ora di fare grandi film insieme!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.