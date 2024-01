PS Plus: elenco completo dei giochi gratis di gennaio 2024

Da Leon Kennedy a Chase McCain, da Tiny Tina a Rico Rodriguez, dalla Forza al Mana: ecco tutti i giochi gratis di PS Plus di gennaio 2024

I giochi gratis per gli abbonati a PS Plus hanno rinnovato la loro selezione di gennaio 2024, e stavolta c’è davvero di che procedere a piè sospinto. Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition (PS4, PS5) fa da apripista con la digressione fantasy di Borderlands. A seguire, Resident Evil 2 (PS4, PS5) ci riporta in quel di Raccoon City con il debutto canonico di Leon Kennedy. LEGO City Undercover (PS4) vede Chase McCain disertare l’esclusività Wii U (almeno lui) per dare la caccia al pericoloso evaso Rex Fury in un completo ribaltone di GTA. Ragion per cui Just Cause 3 (PS4) intende ridare ai giocatori le redini di Rico Rodriguez in un caotico, adrenalinico paradiso mediterraneo. E dire che siamo a malapena a metà lista! Il tutto sarà fruibile dal 16 del mese, motivo per cui dovrete pazientare.

➕ A Plague Tale: Requiem

➕ Evil West

➕ Nobody Saves the World

Quale di questi giochi PlayStation Plus state giocando per primo? pic.twitter.com/qJEo2lfGsu — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 4, 2024

La valanga post-natalizia di giochi gratis per gli abbonati a PS Plus: un gennaio coi fiocchi per iniziare bene il 2024!

I giochi gratis di PS Plus proseguono con Session: Skate Sim (PS4, PS5), simulatore creato “da e per skater” per un gennaio 2024 davvero acrobatico. Se preferite il Giappone del periodo Edo, Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4) vi permette di aggirarvi furtivamente tra orde di nemici. E poi c’è Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4, PS5), GdR narrativo in cui giostrarsi la dualità tra vampiro e umano nei panni di tre protagonisti. Surviving the Aftermath (PS4) invece ci mette in un futuro post-apocalittico in cui gestire le risorse a nostra disposizione. La selezione Premium comprende come Classici PS1 le derapate folli di Rally Cross (PS4, PS5) e la trasposizione videoludica di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (PS4, PS5). Segnaliamo infine le legnate di Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4), la storica IP di Square-Enix con Legend of Mana (PS4) e Secret of Mana (PS4) e, infine, il catalogo parziale di Crunchyroll. Che sudata!

Ora sta a voi dirci la vostra: è un buon rientro dalle vacanze per voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.