Steam: l’IA sarà utilizzabile nei giochi, via libera di Valve all’intelligenza artificiale

Ahi ahi, IA: Valve ha detto sì all’intelligenza artificiale, d’ora in poi i giochi pubblicati su Steam potranno farne uso (a una condizione)

Dopo tanti rumor trattati nell’arco di questa settimana, da quelli sul Direct di Xbox alla conferma dell’evento (per poi tornare a speculare in merito), ecco che uno dei primi annunci ufficiali delle ultime 96 ore riguarda l’IA: ebbene sì, su Steam i giochi creati con intelligenza artificiale saranno ammessi, parola di Valve. Naturalmente c’è un cavillo: l’idoneità alla pubblicazione richiederà che gli sviluppatori siano trasparenti quanto più possibile su come hanno generato i propri assetti. Nello specifico, il disclaimer dovrà includere il tipo di algoritmo usato: in altre parole, se il gioco include contenuti generati automaticamente e sfruttati in seguito durante lo sviluppo, o se invece è prevista la creazione di alcuni elementi sul momento.

Steam Will Allow Games With AI Generated Content https://t.co/ySPySLEkVP — Siliconera (@siliconera) January 11, 2024

IA a iosa: Valve consente l’intelligenza artificiale nei giochi di Steam, ma “solo se”

L’altra condizione posta da Valve consiste nella mancata inclusione di contenuti illegali generati da IA o protetti da copyright nei giochi su Steam, e a quel punto se tutti i criteri sono soddisfatti i dati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel titolo dovranno apparire alla luce del sole nel marketplace. La casa di Gabe Newell si è scusata per la decisione tardiva sull’utilizzo della controversa tecnologia (laddove Microsoft si è tuffata con più entusiasmo), citando come ragione primaria delle tempistiche la necessità di sperimentare e fare ricerche sui rischi del suo implemento. I commenti alla dichiarazione non sono mancati, e lo stesso vale per la possibilità di “altri titoli shovelware”. Resteremo in attesa di altri sviluppi.

Ora sta a voi dirci la vostra: quale sarà il limite all'utilizzo della tecnologia più divisiva degli ultimi anni?