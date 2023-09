Thor 5: le nostre previsioni sul rumoreggiato sequel e sui poteri del Dio

Thor 5, le previsioni nei rumor dei recenti mesi sono diventati piuttosto insistenti, per l’occasione possiamo rivolgerci ai fumetti per capire cosa aspettarci dal sequel

Thor Love and Thunder ha debuttato nelle sale di tutto il mondo lo scorso luglio 2022, dividendo critica e pubblico sul successo di questo film, criticato aspramente per l’eccessiva comicità e per aver detrattato, secondo i fan, due delle migliori storie del personaggio, quali The Mighty Thor e The God Butcher, di Jason Aaron, fumetti molto noti per la loro oscurità e serietà negli argomenti trattati, quali il cancro e l’importanza della fede in un dio. Taika Waititi, per quanto abbia cercato di inserirci la giusta dose di serietà, specialmente riguardo la malattia terminale di Jane Foster, non è riuscito a bilanciare la serietà alla comicità, sproporzionando quest’ultima. Tuttavia, nonostante le critiche, ci sono numerose previsioni su Thor 5, previsioni che troverete qui sotto.

Thor 5: previsioni e poteri inutilizzati del Dio del Tuono

In vista dell’eventuale quinto capitolo, Chris Hemsworth ha espresso la sua, un’opinione che è sicuramente condivisa da molti fan del personaggio per niente soddisfatti di Love and Thunder. Inoltre, riguardo l’innovazione del personaggio, ci sono ben 5 poteri che il Figlio di Odino non ha ancora mostrato nel MCU, poteri che potrebbero sicuramente dare delle novità piuttosto notevoli e impattanti per raccontare una nuova storia.

Il primo fra tutti è quello più caratteristico del Dio del Tuono della mitologia norrena, controllare i fenomeni metereologici, questo permette a Thor di scatenare tornadi, terremoti e voragini. In secondo luogo abbiamo il controllo mentale, sembra quindi che Scarlet Witch e Charles Xavier non siano gli unici muniti di quest’abilità. Degno di nota è la Furia Berserker, questo potere potrebbe essere molto interessante da vedere in Thor 5 se raccontato nella maniera giusta.

La Furia Berserker, più che un potere, la si può definire come una brutta malattia, quasi una maledizione. Nelle storie dove si vede il Tonante utilizzarla, è diventato una furia omicida, una minaccia interplanetaria, poiché oltre ad aumentare notevolmente la forza di chi la utilizza, tra gli effetti collaterali vi è la perdita di lucidità, è in grado di eliminare la capacità di ragionare, oltre a causare forti emicranie e danni cerebrali. Sembra il momento giusto per mostrare questo potere, poiché sembra essere perfettamente in linea con la storyline di Thor, che ha perso tutti coloro che amava, e dopo la morte di Jane non sembra affatto improbabile che il nostro eroe norreno perda la ragione, come suggerito anche da Hemsworth.

Infine, da annotare anche la super-velocità, anche superiore a quella di Quicksilver, e il teletrasporto, che gli permette di viaggiare attraverso i Nove Regni e oltre attraverso la magia runica, utilizzata in particolare in una serie fumettistica in cui diventa Rune King Thor, e qui i poteri aumentano a dismisura. Vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sulle previsioni di Thor 5 e sul futuro del personaggio nel MCU.

