Thor 5: toni più dark, Gareth Edwards dirigerà il nuovo capitolo?

Come annunciato in precedenza, Taika Waititi non lavorerà più sul personaggio di Thor. Waititi ha diviso i fan mostrando il Dio del tuono con toni comici e colorati, dandogli così un’aria più infantile in Thor Ragnarok e Thor Love and Thunder. La scelta del regista neozelandese ha diviso il parere dei fan, tra chi ha amato la sua interpretazione e chi invece l’ha detestato. C’è un’ottima notizia per quest’ultimi: la Marvel ha annunciato come premessa che Thor 5 avrà toni più dark e hanno già in mente il regista a cui affidare il quinto capitolo.

La Marvel tornerà sui toni più dark di Thor

Non è ancora nulla di confermato, ma secondo lo scooper Daniel Ritchman, che di solito è sempre stato una fonte attendibile, il regista che i Marvel Studios hanno in mente per dirigere Thor 5 è Gareth Edwards, che ha già diretto il primo film del Monsterverse, Godzilla (2014), Star Wars: Rogue One e il più recente The Creator. Gareth Edwards dunque è un nome piuttosto conosciuto nel campo dei blockbuster, e i suoi film in particolare sono conosciuti per le loro tonalità dark. Godzilla, ad esempio, era un film molto cupo e che sapeva regalare dosi d’intrattenimento con giochi di ombre, fino ad arrivare alla tanto attesa scena dell’arrivo di Godzilla contro i MUTO. Anche Rogue One e The Creator hanno la loro dose di malinconia, morte, distruzione e devastazione. Questi esempi bastano per dimostrare le potenzialità che ha Thor 5 con Gareth Edwards alla regia.

Cosa aspettarsi da Thor 5

Sento che probabilmente dovremmo chiudere il capitolo nel caso lo facessi di nuovo, capite cosa intendo? Penso che il mio ritorno sarebbe giustificato dal finale della storia, ma questa è una mia opinione che non si basa su quanto anticipato dalla Marvel. C’è la nascita di un eroe, il viaggio di un eroe e la morte di un eroe. Sono in questa fase? Chi lo sa.

Queste sono le recenti dichiarazioni di Chris Hemsworth, l’interprete di Thor. Con la possibile regia di Gareth Edwards, è molto probabile che nel film ci sia tanto dramma e la morte potrebbe essere una delle tematiche principali, rientrando in linea con i toni che usa il regista e con il passato di Thor. Il Dio del Tuono ha alle sue spalle anni di sofferenza, depressione e malinconia, ma sempre con la speranza per un futuro migliore. Probabilmente nel film vedremo questo: l’elaborazione del lutto. Un altro fattore da tenere in considerazione è il ritorno di Sif. Il personaggio infatti, sia nella mitologia che nei fumetti, è la moglie del Dio del Tuono e, seguendo la storia dell’MCU, l’unica Dea Asgardiana sopravvissuta oltre Thor. Il personaggio non è mai stato raccontato in maniera approfondita, il quinto film potrebbe essere l’occasione migliore per farlo e creare così un legame tra i due.

Anche se Thor 5 è nei piani, i Marvel Studios devono ancora annunciarlo ufficialmente. Non resta che aspettare per scoprire altre notizie sul film. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi aggiornamenti su Thor 5 e tanto altro su film e serie tv.

