Avengers Kang Dynasty: Michael Waldron scriverà il film

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’attesissimo crossover Marvel: il creatore della serie tv di Loki e sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron scriverà Avengers Kang Dynasty

Dopo il recente abbandono del regista Destin Daniel Cretton, arrivano finalmente buone notizie per il quinto film crossover degli Avengers. Pare infatti che la Marvel abbia assunto Michael Waldron per scrivere Avengers Kang Dynasty. Questa è una notizia più che ottima, infatti Waldron è conosciuto per aver creato la serie tv dedicata al Dio dell’Inganno Loki e per aver scritto la sceneggiatura di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Considerando il successo di questi due, specialmente della serie di Loki, la Marvel fa ben sperare che i prossimi due film degli Avengers (Waldron scriverà anche la sceneggiatura di Secret Wars) soddisfino le aspettative dei fan e che ci regaleranno una storia entusiasmante e indimenticabile, almeno al pari di Endgame. Waldron ha scritto anche Rick e Morty e creato la serie tv sul wrestling Heels con Stephen Amell.

Cosa aspettarsi da Michael Waldron per Avengers Kang Dynasty

Come abbiamo già detto, il precedente regista Destin Daniel Cretton ha abbandonato il progetto. Al suo posto si vocifera che ci sarà Sam Raimi, che ha già lavorato con Waldron per il secondo film di Doctor Strange. Raimi è in lizza con Justin Benson e Aaron Moorhead, la coppia che ha lavorato a Moon Knight, la seconda stagione di Loki e Daredevil: Born Again. Le prossime due fasi si focalizzeranno sul villain Kang il Conquistatore, fino ad arrivare al fatidico Avengers Kang Dynasty, dove ci sarà la resa dei conti tra gli eroi e il villain della nuova saga. La Marvel ha investito molto sul personaggio e il regista di Loki, Dan Deleeuw, ha detto che non abbiamo ancora visto il Kang definitivo.

Adoro tutti i Kang, penso che Kang sia un personaggio fantastico. Non so se abbiamo ancora visto il Kang definitivo, nei termini di quello che immagino che sia il Kang definitivo. Penso che ci sia ancora qualcuno che debba uscire dall’ombra.

Jonathan Majors ha interpretato il personaggio in tre versioni: Colui che Rimane nella prima stagione di Loki, Kang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Victor Timely nella seconda stagione di Loki e lo abbiamo apprezzato in ogni caso. L’unica problematica è il suo coinvolgimento in un processo in tribunale, scatenato dalle accuse di un presunto abuso nei confronti della compagna. Il futuro sul suo coinvolgimento è incerto, non sappiamo se tornerà o meno, ma nel caso non torni crediamo ci sarà banalmente un recast del personaggio.

Secondo gli ultimi rumor, i film a porre le basi dei prossimi due film degli Avengers saranno I Fantastici Quattro, Shang-Chi 2, Spider-Man 4 e Deadpool 3. Vi ricordiamo che l’uscita di Kang Dynasty è prevista per il 1 maggio 2026, seguito da Secret Wars per il 7 maggio 2027. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news sui film Marvel e tanto altro dal mondo del cinema e della televisione.

