Thor 5: Taika Waititi conferma che non sarà il regista

Arriva la conferma direttamente dal regista in persona, Taika Waititi non dirigerà Thor 5, dichiarando così di aver chiuso con il Dio del Tuono e di essere impegnato con altri progetti

Il recente Thor: Love and Thunder, diretto dal regista neozelandese Taika Waititi, non ha ricevuto recensioni molto positive, diventando anzi il film su Thor col punteggio più basso su Rotten Tomatoes. Molti fan non hanno apprezzato la vena eccessivamente comica che il regista ha dato al personaggio interpretato da Chris Hemsworth, preferendo anzi il Thor shakesperiano dei primi film sul Dio del Tuono e degli Avengers. Anzi, le tinte che Waititi ha dato al personaggio sono state aspramente criticate. Già di recente si vociferava che Thor 5 non sarebbe stato diretto dal regista, e ora quest’ultimo dà la conferma ufficiale: non sarà lui a dirigere il film.

Thor 5: Taika Waititi abbandona il Dio del Tuono per dedicarsi ad altro

Dopo mesi di rumor, quindi, Taika Waititi conferma ufficialmente che non dirigerà più il Dio del Tuono. Il regista ha parlato del quinto film dedicato al dio norreno in un’intervista con Business Insider, mentre stava promuovendo il suo nuovo film Chi insegna vince, parlando appunto dei rumor che ci sono stati ultimamente e del suo coinvolgimento sul nuovo progetto dell’Asgardiano.

Non so se lo faranno davvero. Quello che so per certo è che non ci lavorerò. Mi concentrerò su una serie di film per cui ho preso impegni. Immagino che Thor 5 uscirà molto prima di quando avrò finito con il mio film di Star Wars. Sta ancora marinando, lo sto scrivendo. Ma adoro la Marvel, adoro lavorare con loro e adoro Chris. Non mi sentirei mai tradito da loro, abbiamo una relazione aperta e se vogliono vedere altre persone a me sta benissimo. Sono pronto a tornare a letto con loro un giorno.

Ha commentato ironicamente il regista, rivelando di essere impegnato appunto sul suo film di Star Wars, il quale però sembra essere ancora un progetto lontano. Tra gli altri suoi lavori, c’è l’adattamento di Klara e il sole di Kazuo Ishiguro, che sarà il suo prossimo film. A detta del regista, questi progetti lo terranno impegnato per i prossimi 6 o 7 anni. Siamo curiosi di scoprire, quindi, chi sarà il prossimo regista a dirigere il personaggio di Thor, magari restituendogli i toni drammatici dei primi film e quelli che abbiamo visto in Infinity War. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla sui prossimi film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.