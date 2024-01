Nikon e Agence France Press stringono una nuova partnership per difendere il settore imaging e permettere ai fotografi di svolgere il proprio lavoro con maggiore tutela

Nikon è lieta di annunciare la collaborazione con l’agenzia di stampa parigina Agence France-Press (AFP). Questa partnership coinvolge i fotografi dell’AFP che potranno avvalersi della nuova funzione di provenienza immagine che Nikon ha recentemente sviluppato per le sue fotocamere e particolarmente utile nel campo del giornalismo. Obiettivo di questa partnership è proteggere individui e imprese operanti nel settore imaging da eventuali risultati sfavorevoli causati dalla falsificazione e/o dall’uso non autorizzato di immagini, consentendo ai fotografi di svolgere le proprie attività creative e professionali con maggiore tranquillità.

Nikon e Agence France-Press: insieme a difesa del settore imaging

Garantire l’autenticità delle immagini, specialmente nel campo del giornalismo, è una sfida importante che Nikon e AFP raccolgono, forti della nuova funzione che caratterizza le fotocamere Nikon. Per implementare questa nuova caratteristica nelle sue fotocamere, Nikon avvierà la verifica pratica delle sue prestazioni all’interno del flusso di lavoro dell’AFP. Ciò implica la possibilità di allegare informazioni come fonti e origini fin dal momento della cattura dell’immagine. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità delle foto di notizie e semplificare il processo di verifica dei fatti.

Nikon ha inoltre incorporato la tecnologia di watermarking elettronico nella nuova funzione e sta contemporaneamente sviluppando una caratteristica innovativa che genera immagini con dati di watermark incorporati direttamente nel sistema della fotocamera. Ciò significa che anche se i metadati conformi alle specifiche della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) vengono accidentalmente cancellati, è possibile determinare la correlazione con l’immagine originale. Ciò consente la costruzione di un sistema di autenticità più robusto, contribuendo così a una verifica delle immagini di qualità superiore.

Nikon continuerà a incorporare nuovi elementi alle specifiche in evoluzione della C2PA e a condurre lo sviluppo e la verifica. Questa funzione è stata pianificata per essere inclusa nei prossimi prodotti e il momento della sua incorporazione sarà annunciato separatamente, una volta determinato. Nikon si impegna costantemente a soddisfare le esigenze degli utenti, offrendo numerose funzioni innovative e utili che definiscono gli standard per il futuro.