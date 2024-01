In trepidante attesa della seconda stagione, la produzione di House of the Dragon non si ferma, è già in cantiere la stagione 3

C’è fermento e grande attesa per la seconda stagione di House of the Dragon. Finalmente la trama ha preso il via e non risparmierà al pubblico duelli, intrighi e nuovi colpi di scena. Visto che il periodo di lavorazione risulta essere molto lungo, la produzione ha deciso di non perdere tempo prezioso e di mettersi subito al lavoro sulla terza stagione. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Si comincia a gennaio | House of the Dragon: la stagione 3 è in fase di sviluppo

Dalle prime voci circolate, sembrerebbe proprio che i primi lavori sulla stagione 3 di House of the Dragon, tra cui la stesura della sceneggiatura, inizieranno proprio questo mese, a gennaio 2024. Chiaramente è ancora troppo presto per parlare delle fasi successive, come la data d’apertura del set, le new entry nel cast e ovviamente la data d’uscita. Quello della scrittura sarà infatti un periodo molto lungo, che potrebbe interessare quasi l’intera prima metà del 2024.

Va da sé che una serie come questa abbia bisogno di moltissime ore di lavorazione, sia sul set che in post produzione, motivo per cui partire subito con la scrittura della terza stagione, prima ancora che sia uscita la seconda, sia una scelta logica. Ricordiamo infatti che la scrittura della stagione 2 era iniziata ad aprile/maggio del 2022, per poi partire quasi un anno dopo, con l’inizio delle riprese.

Il futuro della serie

Chi ha avuto modo di assistere alla prima stagione lo sa bene: House of the Dragon è una serie ricca di eventi, personaggi e colpi di scena, per questo è stato chiaro sin da subito che una stagione non sarebbe assolutamente bastata per trasporre tutte le vicende. George RR Martin ha chiarito già da tempo che il numero ideale di stagioni sarebbe 4.

Ricordiamo che la stagione 2 uscirà nell’estate del 2024. Per ingannare l’attesa, HBO ha diffuso un primissimo teaser, che potete recuperare qua sopra. Ricordatevi di continuare a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati su tutte le anteprime che usciranno nei prossimi mesi dedicate a questa nuova ed allettante stagione e a tutti gli altri progetti legati al Mondo del Ghiaccio e del Fuoco in cantiere.

