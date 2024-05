Onvo L60 di NIO: al via la concorrenza alla Tesla Model Y

NIO, azienda cinese che produce veicoli elettrici, lancia la sfida alla Tesla Model Y con il nuovo modello Onvo L60

NIO, azienda cinese produttrice di veicoli elettrici, ha lanciato una sfida diretta alla Tesla Model Y con la sua nuova Onvo L60. Questo crossover compatto, appartenente al nuovo marchio di NIO, si propone come alternativa più accessibile e competitiva nel mercato delle auto elettriche. La vettura presenta un design molto piacevole, con linee aerodinamiche e un profilo da fastback che la distinguono dalla concorrenza. Il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,229 Cd a 120 km/h contribuisce a migliorare l’efficienza e l’autonomia del veicolo. A proposito di autonomia: varia da 555 a 1000 km a seconda della batteria scelta (60 kWh, 90 kWh o 150 kWh). Comunque, supera lo stesso quella della Model Y, così i potenziali acquirenti avranno maggiore libertà di movimento. La batteria da 150 kWh è particolarmente interessante, essendo allo stato semisolido. In pratica, utilizza celle della cinese Welion, che promettono prestazioni e durata superiori.

Onvo L60: veicolo spazioso e dal prezzo accessibile

L’interno del veicolo è spazioso e tecnologico, con un ampio schermo centrale da 17,2 pollici, un quadro strumenti digitale da 13 pollici e schermi posteriori opzionali per l’intrattenimento dei passeggeri. I sedili anteriori reclinabili offrono maggiore comfort. Invece, la tecnologia avanzata a bordo, basata sul chip Nvidia Orin X, garantisce un’esperienza di guida coinvolgente e sicura grazie a molteplici sistemi di assistenza. Un altro suo punto di forza è il prezzo competitivo. Con un listino inferiore a quello della Model Y, a partire da circa 28.100 euro, NIO mira ad attrarre un pubblico più ampio, mirando soprattutto a famiglie e giovani.

Inoltre, le auto potranno accedere alla rete di ricarica NIO, che attualmente conta più di 1.000 stazioni di scambio batterie e 25.000 caricabatterie pubblici in tutta la Cina. L’espansione sta avvenendo anche in Europa. La Onvo L60 è già preordinabile in Cina, con consegne previste a partire da settembre. NIO punta a portare i suoi veicoli anche in Europa entro la fine dell’anno, ampliando ulteriormente la sua presenza nel mercato globale dei veicoli elettrici.

