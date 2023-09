ASUS Republic of Gamers presenta i nuovi controller ROG Raikiri e Raikiri Pro

ASUS Republic of Gamers ha presentato i suoi nuovi controller ROG Raikiri e Raikiri Pro, che offrono un controllo in-game avanzato e opzioni di personalizzazione per un’esperienza di gioco di alto livello

Questi controller sono dotati di un display OLED integrato che consente agli utenti di: personalizzare animazioni, visualizzare indicatori di stato e cambiare il profilo di gioco durante l’azione. La connettività tri-mode offre flessibilità con cavo USB-C, RF a bassa latenza a 2,4 GHz e Bluetooth; consentendo di utilizzare il controller su diverse piattaforme.

I controller hanno quattro pulsanti posteriori programmabili per gestire i comandi in-game o regolare la sensibilità del joystick in tempo reale. Inoltre, offrono trigger a corsa ridotta o piena e zone morte personalizzabili, offrendo un controllo preciso.

Entrambe le versioni dei controller includono un jack audio da 3,5 mm e un DAC ESS integrato per un’esperienza audio premium. Il software Armoury Crate permette una vasta gamma di personalizzazioni, tra cui la rimappatura dei pulsanti, l’aggiustamento delle impostazioni del display OLED e la regolazione degli effetti luminosi RGB.

Dettagli sui nuovi controller ROG Raikiri e ROG Raikiri Pro

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha ufficialmente annunciato la disponibilità dei controller Raikiri e Raikiri Pro. Raikiri Pro si distingue come il primo controller per PC con certificazione Xbox; inoltre offre un display OLED integrato insieme a una versatilità di connettività tri-mode, offrendo ai giocatori tutte le funzioni di controllo e personalizzazione di cui hanno bisogno. Questo controller rappresenta l’apice della tecnologia avanzata, con un’ampia gamma di funzionalità evolute e possibilità di personalizzazione praticamente illimitate.

Il display OLED integrato offre agli utenti la possibilità di: creare e visualizzare animazioni personalizzate, indicatori di stato o persino cambiare rapidamente il profilo di gioco direttamente durante il gameplay. La connettività tri-mode permette di collegare il controller tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza o cavo USB-C; garantendo che il Raikiri Pro sia adatto a vari scenari di gioco, inclusi desktop PC, notebook e ROG Ally. È anche compatibile con le console Xbox di ultima generazione tramite connessione USB-C cablata.

I controlli intuitivi del Raikiri Pro comprendono quattro pulsanti posteriori programmabili; questi possono essere utilizzati per comandi in-game rapidi o per regolare la sensibilità del joystick al volo. Inoltre, i grilletti offrono una modalità di blocco che può essere configurata per una corsa ridotta o completa, insieme alla possibilità di personalizzare le zone morte attraverso il software Armoury Crate.

Caratteristiche e design innovativi

Entrambe le versioni dei controller Raikiri e Raikiri Pro sono dotate di un jack audio da 3,5 mm e di un DAC ESS integrato per un’esperienza audio premium durante il gioco. Offrono anche un comodo pulsante per attivare o disattivare il microfono e la chat durante il gameplay.

Grazie al software Armoury Crate, i giocatori possono personalizzare ulteriormente i loro controller; ciò rimappando i pulsanti, regolando le impostazioni del display OLED (disponibile nella versione Pro) e sfruttando gli effetti di luce RGB (disponibili su entrambe le versioni). È possibile selezionare profili di controller e impostare avvisi per la batteria scarica nella modalità wireless. Inoltre, è possibile regolare la forza delle vibrazioni del controller e le curve di risposta del joystick.

Il design dei controller Raikiri e Raikiri Pro è allineato allo spirito ROG, con dettagli curati e un aspetto traslucido. Le impugnature ergonomiche sono adatte a diverse dimensioni di mani e stili di gioco, garantendo comfort e grip durante le sessioni di gioco prolungate. L’aspetto asimmetrico, le texture e i materiali originali, insieme alla striscia LED RGB personalizzabile, conferiscono ai controller un’estetica unica e futuristica. Il design di alto livello del ROG Raikiri Pro è stato riconosciuto con prestigiosi premi internazionali, tra cui l’iF Design Award 2022 e il Red Dot Design Award.

Disponibilità e prezzo dei nuovi controller ROG Raikiri e ROG Raikiri Pro

I controller Raikiri e Raikiri Pro sono disponibili per l’acquisto presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS; con un prezzo consigliato al pubblico di 119,00 € IVA inclusa per Raikiri e 169,00 € IVA inclusa per Raikiri Pro.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi controller ROG Raikiri e Raikiri Pro ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).