Le fate ignoranti: la serie è in arrivo su Disney Plus

Le fate ignoranti, la nuova serie italiana di Ferzan Özpetek, sarà disponibile sulla piattaforma Disney Plus dal 13 aprile

Tra le pellicole più attese su Disney Plus nel mese di aprile, c’è sicuramente l’ultimo lavoro di Ferzan Özpetek, Le fate ignoranti, composto da 8 episodi e tratto dall’omonimo film di successo del 2001, con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Vediamo invece cosa ci riserverà la nuova serie.

Trama

Quando Massimo rimane ucciso in un terribile incidente stradale, una sconvolgente scoperta metterà la moglie Antonia a dura prova. Attraverso alcune ricerche infatti, la donna verrà a conoscenza della relazione clandestina che il marito aveva con il giovane Michele. Antonia, distrutta dalla notizia, deciderà di indagare sulla vita nascosta del marito, rivelatosi un uomo completamente diverso da ciò che lei credeva. Dopo essere riuscita ad entrare in contatto con Michele, instaurando con lui una forte amicizia, la donna conoscerà la segreta cerchia di amici di Massimo, una sorta di seconda famiglia per lui. L’eccentrico gruppo cambierà completamente il punto di vista che Antonia ha sull’esistenza.

Il cast de Le fate ignoranti

Il cast di questa nuova serie è formato da volti molto noti del cinema italiano. A vestire i panni di Antonia troveremo infatti Cristiana Capotondi, mentre in quelli di Massimo, ci sarà Luca Argentero. Eduardo Scarpetta, già noto per aver preso parte a L’amica geniale, presterà il volto a Michele. Nel cast anche Deniz Burak, nei panni del fotografo Asaf, Paola Minaccioni in quelli di Luisella, proprietaria di un negozio di frutta e verdura e Serra Yilmaz in quelli dell’amministratrice di palazzo. Ambra Angiolini sarà l’astrologa e cartomante Annamaria, Anna Ferzetti interpreterà la psicologa Roberta, mentre Carla Signorinis sarà Veronica, la madre di Antonia. Nella serie compariranno anche delle Guest star, si tratta di Elena Sofia Ricci e Milena Vukotic.

La sceneggiatura è di Ferzan Özpetek, che ha scritto la serie con Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, la serie è diretta dallo stesso Özpetek, in collaborazione con Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.

Il regista si è inoltre affidato a Mina, per creare una canzone che potesse essere un riferimento per la serie. La cantante ha quindi collaborato a questa produzione con la canzone “Buttare L’Amore“.

Le parole di Özpetek

Il regista ha spiegato che, al giorno d’oggi, nessuno si scandalizza più se si scopre che un marito ha tradito la propria moglie, per questo ha cercato di raccontare una storia che colpisse comunque lo spettatore:

Nessuno si scandalizza più se un uomo tradisce la moglie con un altro uomo. La cosa che fa impressione è il tradimento dei sentimenti, non il tradimento sessuale. Restiamo sempre spiazzati di fronte a un tradimento dei sentimenti.

Ai microfoni di RTL 102.5, il regista ha poi aggiunto:

Mi sono trovato molto bene a lavorare con la Disney, ma anche a lavorare con i miei meravigliosi attori. Cristiana Capotondi con la quale ho lavorato in questa occasione per la prima volta, Luca Argentero che è presente in tutte le puntate in un modo insolito ed Eduardo Scarpetta, una vera scoperta, diventerà un attore mondiale.

Non ci resta che attendere il 13 aprile per gustarci questa nuova serie tutta italiana.

