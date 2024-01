Scopriamo insieme il primo trailer e tutto ciò che sappiamo sulla serie tv crime The Gentlemen, con protagonista Theo James

Grandi novità su Netflix per questo 2024, una di queste è sicuramente l’attesissima serie The Gentlemen, crime drama creata da Guy Ritchie. Si tratta dello spin off del film omonimo, uscito nel 2019.

Trama e cast | The Gentlemen: ecco il trailer della serie di Guy Ritchie

The Gentlemen racconta di Eddie Horniman, un uomo che, con sua grande sorpresa, eredità alcuni vasti terreni dal padre. Solo successivamente scoprirà che in realtà quegli appezzamenti appartengono all’impero della cannabis. Si ritroverà quindi catapultato in una nuova realtà, piena di persone pronte a tutto per cercare di accaparrarsi una parte di ricchezza per sé. Eddie non starà di certo a guardare e farà di tutto per difendersi e difendere la sua famiglia, anche buttarsi a capofitto in questo mondo.

Al fianco di Theo James, vedremo anche Kaya Scodelario, celebre per la setie Skins e Vinnie Jones, che in passato ha già lavorato al fianco del regista nel film Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch – Lo strappo. Completano il cast Daniel Ings, Ray Winstone, Peter Serafinowicz, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e Max Beesley. La sceneggiatura è stata creata dallo stesso regista, in collaborazione con Matthew Read.

Data d’uscita

Nonostante il trailer sia già disponibile, ancora non è stata annunciata una data d’uscita precisa per la serie, anche se, a quanto sembra, le puntate potrebbero approdare sulla piattaforma già da marzo. Possiamo però anticiparvi che The Gentlemen sarà composto da 8 episodi. Se amate le serie che hanno per protagonisti gangster pronti a tutto, questa è proprio la serie che fa per voi. Continuate a seguirci per scoprire la data d’uscita precisa di questo show e rimanere sempre aggiornati sulle vostre serie tv e i vostri film preferiti.

