The Mandalorian la quarta stagione verrà sostituita dal film?

Il 2024 è appena iniziato e già la Lucasfilm ha stupito tutti annunciando il film The Mandalorian & Grogu basato sulla serie The Mandalorian della quale stiamo tutti aspettando una quarta stagione. Perciò ora che è stato annunciato il film cosa ne sarà dello show Disney+?

Ormai è ufficiale, il film su The Mandalorian si farà. Il titolo probabilmente sarà The Mandalorian & Grogu ed al timone del progetto ci sarà Jon Fraveau come regista. Tuttavia il lungometraggio potrebbe non sostituire una quarta stagione della serie originale Disney+. Il film The Mandalorian & Grogu entrerà in fase di produzione quest’anno, ma non soppianterà ciò che è in produzione per il piccolo schermo. Infatti, sembra che una quarta stagione di The Mandalorian sia ancora nei piani e che gli episodi per la quarta stagione siano ancora in fase di sviluppo. Sicuramente sarà data precedenza al lungometraggio, quindi è possibile che tale quarta stagione non arriverà in tempi brevi, ma può anche darsi che la serie non seguirà troppo da vicino le avventure di Din Djiarin, che saranno il perno centrale per l’opera di Favreau, per concentrarsi invece su altri personaggi.

The Mandalorian quarta stagione o film, cosa sappiamo finora

Inoltre non è ancora stato confermato neppure se Pedro Pascal riprenderà il suo ruolo nei Panni di Din Djiarin per il nuovo film. Prendendo in considerazione anche i crescenti impegni di Pascal è anche possibile che la serie decida di esplorare più a fondo altri personaggi, come potrebbe essere Bo-Katan, uno dei più amati dai fan. Anche se per il momento si tratta solo si supposizioni. Non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale se non che il film è ormai certo. Tuttavia la Lucasfilm potrebbe anche decidere di modificare i piani oppure il progetto potrebbe prendere una piega diversa in corso d’opera. Dopo il finale di stagione, Dave Filoni, ha inoltre, dichiarato che è abbastanza certo che il passato di Grogu non sarà approfondito nel film o nella serie, in quanto Mando è ormai la sua vera famiglia.

E voi cosa ne pensate, The Mandalorian vedrà sia il film, sia la quarta stagione della serie? Scrivetelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.