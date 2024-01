Goodyear SightLine e ZF cubiX: ecco i nuovi pneumatici intelligenti

L’‘integrazione di Goodyear SightLine e ZF cubiX permette un’ottimizzazione della guida e della manutenzione dei veicoli finora mai raggiunta. Vediamo insieme in cosa consiste questa nuova tecnologia!

Goodyear Tire & Rubber Company, leader globale nella mobilità connessa, e ZF, leader nei sistemi e nelle tecnologie per veicoli industriali, hanno integrato con successo la tecnologia degli pneumatici intelligenti con il software di controllo del movimento. Il risultato di questa unione si concretizza nell’incontro di Goodyear SightLine (una completissima suite di gestione degli pneumatici intelligenti), con il sistema ZF cubiX, un sofisticato software che controlla la dinamica dei mezzi e ne monitora le condizioni.

Ciò consente a tutti i veicoli dotati dell’hardware ZF cubiX di avere un preciso monitoraggio in tempo reale delle condizioni e delle prestazioni effettive degli pneumatici, il tutto a vantaggio di confort, sicurezza e contenimento dei costi di esercizio. Goodyear SightLine si occuperà di mantenere le vetture costantemente connesse con la strada, implementando la già preziosa funzionalità di cubiX.

Goodyear SightLine e ZF cubiX: guida personalizzata e sicura

In un futuro molto vicino ogni conducente avrà quindi la possibilità di personalizzare secondo le proprie specifiche esigenze molteplici parametri, mantenendo sempre sotto controllo lo stato del proprio mezzo e degli pneumatici. Goodyear e ZF hanno quindi creato un ecosistema efficiente e completo, attraverso una serie di attente simulazioni digitali e test su strada reali, a tutto vantaggio di prestazioni e sicurezza dei veicoli.

Uno dei punti su cui è stata riposta più attenzione è stata la riduzione del rischio di aquaplaning: Goodyear SightLine è in grado anticipare l’aquaplaning parziale, offrendo consigli per una velocità ottimale per mantenere un corretto controllo dell’auto. Quando invece rileva una situazione di aquaplaning più pericolosa, grazie all’aiuto degli pneumatici intelligenti, il software cubiX interviene per ottimizzare la risposta della telaistica e quindi per stabilizzare la vettura.

Maneggevolezza e frenata come mai prima d’ora!

Oltre a quanto già descritto, i veicoli potranno beneficiare di una maggiore reattività ai comandi, con risposte sempre coerenti ed adeguate al contesto stradale in cui ci si trova. Maggiore progressività e docilità dello sterzo, unitamente ad un comportamento in curva più sicuro sono solo alcuni dei vantaggi che questa collaborazione tra Good Year e ZF può portare al mondo della tecnologia automobilistica.

Infatti, a trarne giovamento saranno anche gli spazi di frenata: secondo i test, la connessione tra pneumatici intelligenti e ABS diminuirebbe gli spazi di frenata di oltre 1,5 metri, un risultato che basta da solo a comprendere la validità di tale tecnologia. Il tutto ovviamente è studiato per essere poi interfacciato efficacemente con la guida autonoma, come dimostrato dai severi test di perfezionamento attualmente in corso.

