Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori potrebbero essere andati in favore della quarta stagione della serie del Mandaloriano, infatti The Mandalorian potrebbe diventare un film per il grande schermo

Quest’anno, a marzo, ha debuttato su Disney+ la terza stagione di The Mandalorian, la tanto amata serie sul Mandaloriano Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal. La terza stagione è uscita esattamente qualche settimana prima della Star Wars Celebration di Londra in cui la Lucasfilm ha annunciato una nuova trilogia e nuove serie tv in arrivo in futuro. Purtroppo, però, come ben sappiamo, la produzione ha affrontato ben due scioperi: quello degli sceneggiatori prima e quello degli attori dopo, che si sono risolti dopo mesi di pausa, ritardando inevitabilmente le uscite e i lavori di molti film e serie tv, Star Wars incluso.

Le conseguenze dello sciopero conducono al film di The Mandalorian

Certo, gli scioperi hanno aggravato molto sulla produzione dei progetti annunciati dalla Lucasfilm sulla nuova trilogia e sulle serie tv dal mondo di Star Wars, ma è stato necessariamente un male? Per The Mandalorian sembra di no. Nonostante infatti questi eventi della storia del cinema abbiano aggravato molto sulla produzione di molti prodotti, allo stesso tempo gli scioperi hanno fatto la fortuna di The Mandalorian. Jon Favreau, il direttore della serie, ha infatti continuato a lavorare ugualmente sulla sceneggiatura degli episodi della quarta stagione (anche se ricordiamo che non è stata annunciata ufficialmente). Questi episodi che ha scritto, a detta del podcast di Jeff Sneider, potrebbero essere riportati sul grande schermo in un film di The Mandalorian, regalandoci quindi un’avventura ancora più immersiva di Din Djarin e Grogu avvolgendoci con la magia del cinema. Stando allo scooper, il film di The Mandalorian dovrebbe uscire perfino prima del nuovo film con Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker.

Ricordiamo che questi sono rumor, non è ancora niente di confermato, ma l’idea di vedere un film di The Mandalorian al cinema ci intriga davvero molto. Non vediamo l’ora di scoprire altro! Intanto continuate a seguirci su tuttotek.it per eventuali aggiornamenti sul film e tanto altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.