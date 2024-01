Acer: presentati i nuovi portatili gaming Predator Helios

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi notebook Predator Helios Neo 18 e Helios Neo 16 di Acer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

I display IPS WQXGA da 16 e 18 pollici con risoluzione di 2560 x 1600, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 3 ms assicurano una qualità visiva eccezionale. Mentre la tecnologia NVIDIA Advanced Optimus e G-SYNC ottimizza dinamicamente il frame rate e riduce la latenza in base alle esigenze del gioco o delle applicazioni in uso. La tastiera RGB a 4 zone con illuminazione dinamica e l’app PredatorSense 5.0 offrono un controllo completo e la possibilità di personalizzare l’esperienza utente.

