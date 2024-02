The Mandalorian & Grogu: le riprese inizieranno quest’estate

Molti di noi fanno stanno aspettando degli aggiornamenti riguardo a questo film che tanto aspettiamo e abbiamo già una buona notizia: le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno quest’estate

Qualche giorno fa ci era arrivata la notizia che la Disney avrebbe realizzato un film su The Mandalorian, che avrebbe continuato la storia della terza stagione. Il film infatti ci racconterà una nuova storia di Din Djarin e il suo piccolo e adorabile figlio adottato Grogu, riprendendo dall’ultimo punto in cui ci eravamo fermati con l’iconico duo padre e figlio. Ora, Disney e Lucasfilm hanno annunciato che le riprese di The Mandalorian & Grogu inizieranno quest’estate.

Quando partiranno le riprese di The Mandalorian & Grogu

Il regista del film sarà Jon Favreau, che aveva già diretto tutta la serie televisiva, distribuita per tre stagioni in streaming su Disney+. Stagioni che ci hanno fatto innamorare di questi due bellissimi personaggi uniti da un legame padre e figlio che rende la loro storia ancora più commovente e adorabile. Come suggerito dalla Film & Television Industry Alliance, il film su The Mandalorian inizierà le riprese molto presto. Questo sarà il primo film che vedremo al cinema dopo L’ascesa di Skywalker, film conclusivo della trilogia con protagonista Rey Skywalker di Daisy Ridley. Come è stato riportato da Comicbook, The Mandalorian & Grogu avvierà le riprese quest’estate, precisamente il 17 giugno 2024, a Los Angeles. Anche le tre stagioni della serie tv sono state girate in questa città, almeno la maggior parte delle scene.

Al momento non sappiamo se uscirà la quarta stagione della serie, ma Jon Favreau ha detto che aveva già scritto la sceneggiatura. Questo fa pensare che la storia dovrebbe continuare anche sul lato televisivo. Il finale della terza stagione aveva lanciato la nuova rotta. Din e Grogu si stabiliscono su Nevarro per vivere apparentemente una vita tranquilla, accettando di lavorare con il capitano Carson e aiutando la Nuova Repubblica a dare la caccia a ciò che rimane dell’Impero. Questo finale apre a tanti sbocchi narrativi che potrebbe collegare la storia di Din e Grogu a quella di grandi personaggi della saga cinematografica. La data d’uscita, però, ancora non l’hanno rivelata.

Solo il tempo ci dirà quando uscirà il film e, soprattutto, cosa succederà. Voi cosa pensate che vedremo nel film? Scatenatevi con le vostre teorie nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news su Star Wars e su tanti altri film del cinema!

