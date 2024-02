Agatha: Darkhold Diaries, la possibile trama della serie

La serie su Agatha Harkness è una delle serie tv del Marvel Cinematic Universe più attese dai fan, abbiamo dei possibili dettagli sulla trama di Agatha: Darkhold Diaries

Da quando abbiamo visto il personaggio di Agatha Harkness nella serie tv WandaVision (trovate qui la recensione dell’episodio finale) ci siamo tutti innamorati, merito anche della performance attoriale di Kathryn Hahn. Tra i progetti che i fan della Marvel attendono di più è proprio la serie tv con lei come protagonista della storia, serie che uscirà ad autunno 2024. La serie ripartirà esattamente dal finale di WandaVision, con protagonista Elizabeth Olsen, che è stata anche la prima serie tv dell’MCU pubblicata su Disney+. A distanza di 3 anni, finalmente quella storia continuerà. Con questa nuova serie, conosceremo meglio il personaggio di Agatha e vedremo di più il sovrannaturale e la magia del mondo Marvel.

Ecco la possibile trama di Agatha: Darkhold Diaries

Di recente sono trapelate nuove informazioni sulla trama di Agatha: Darkhold Diaries che rivelano parti importanti. Tuttavia, questi sono solo rumor, quindi armatevi di pinze. La storia vedrà Agatha che cercherà di riprendersi i suoi poteri, recandosi a The Witches’ Road per ritrovarli. I villain della serie saranno le Sette di Salem, che sarebbero le discendenti (o figlie, la cosa non è ancora chiara) delle sette streghe che facevano parte della congrega della madre di Agatha e che ha ucciso la strega, come visto in WandaVision. Ognuna delle Sette di Salem può trasformarsi in un animale: cicala, corvo, volpe, serpente, topo, coyote e gufo. Nella congrega della protagonista dovremmo vedere Alice Gulliver di Ali Ahn, Jennifer Kale di Sasherr Zamata, Lilia Calderu di Patti LuPone, il personaggio senza nome di Maria Dizia e infine Rio Vidal di Aubrey Plaza, ex moglie di Agatha che dovrebbe essere anche il villain finale.

Rio aiuterebbe Agatha a rompere l’incantesimo di Wanda nel primo episodio, ma non è chiaro perché lo faccia, visto che odia Agatha per aver sacrificato il loro figlio a Mefisto quando lei era sotto l’influenza del Darkhold. La congrega di Agatha userà Billy Maximoff come bussola per trovare la Strada delle Streghe. Billy Maximoff sarebbe vivo perché la sua anima è rimasta a vagare per Westview dopo che l’Hex è stata distrutta e, per pura coincidenza, hanno trovato il corpo di Billy Kaplan, un adolescente che ha avuto un incidente in auto. Quando l’anima di Kaplan uscì, quella di Maximoff entrò nel suo corpo e ne prese il controllo e da allora ha vissuto la sua vita.

A parer nostro, se la trama fosse questa, la serie sarebbe davvero molto interessante da guardare. Voi che ne pensate? Sarà davvero questa la trama? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro dal cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.