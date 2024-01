NUOVA KTM 1390 SUPER DUKE: La “Bestia” si rinnova

La quarta generazione della KTM SUPER DUKE si presenta in una nuova veste: due versioni, cilindrata aumentata a 1.350cc, potenza di 190cv e aggiornamenti ad elettronica e ciclistica, il tutto per mantenere vivo il suo soprannome “The Beast”

Nonostante la mancanza ad EICMA l’ammiraglia delle hypernaked KTM non si è fatta attendere molto, a meno di un mese dal salone, dove ha lasciato spazio alla “sorellina” 990 DUKE, la 1390 SUPER DUKE sfoggia nuove linee, un motore rinnovato e aggiornamenti a tutto il comparto sospensioni ed elettronica.

Nuovo motore: più grosso più cattivo più affidabile

La quarta iterazione della KTM SUPER DUKE passa da 1290 a 1390, con un incremento effettivo di “soli” 49 cc, che portano la cubatura da 1301cc a 1350cc, il twin austriaco diventa ancora più superquadro, con un aumento dell’alesaggio da 108 mm a 110 mm, mantenendo una corsa invariata di 71 mm.

Le differenze nei risultati sono evidenti: una supremazia stradale minacciosa per il rinnovato KTM LC8, ora potenziato a 190 CV a 10.000 giri/min e 145nm di coppia a 8000 giri/min

Il nuovo LC8 introduce la fasatura variabile (solo in aspirazione a quanto pare) con due possibili posizioni in base al regime di rotazione del motore, una caratteristica cruciale per gestire l’alta rotazione dei grandi pistoni in questo tipo di bicilindrici, la doppia accensione (2 candele) e il doppio iniettore contribuiscono a migliorare l’atomizzazione del carburante nei corpi farfallati da 60 mm.

Rivisti, inoltre i condotti d’aria aspirata, ora più rettilinei e brevi, modifica necessaria per poter controllare la fame d’aria del possente LC8.

Modifiche anche agli intervalli di manutenzione, KTM ha deciso di spostare il controllo del gioco valvole a 60.000km invece dei 30.000km previsti per la uscente 1290, dimostrando che la ricerca dell’affidabilità rimane uno degli obbiettivi di mamma KTM.

Ciclistica rivista: nuove sospensioni, anche semi-attive, nuovi freni e nuova elettronica

La nuova KTM 1390 SUPER DUKE si fregia di sospensioni aggiornate: troviamo così la forcella WP APEX a cartuccia aperta con steli da 48mm e funzioni separate all’anteriore, mentre al posteriore un mono completamente regolabile, sempre WP APEX, rivisto con serbatoi olio e gas separati con schema “piggy-back” con regolazioni separate per alte e basse velocità della compressione.

Sulla versione R EVO debuttano le nuovissime WP APEX SAT di terza generazione regolabili in 5 modalità di base: Auto, Comfort, Rain, Street e Sport, a cui si aggiungono TRACK e PRO con il pacchetto Suspension Pro, tali modalità permettono di regolare l’altezza della moto su tre livelli diversi (Standard, Low e High) e di attivare la funzione anti-dive.

Inedita la funzione “Factory Start” che abbassa il posteriore come in Moto-GP per ottenere la migliore accelerazione possibile in partenza; si aggiunge inoltre la funzione opzionale EBC (Engine Brake Control) che consente di regolare il freno motore su 5 livelli, migliorando così uno dei pochi aspetti criticati della 1290 SUPER DUKE.

Nuovi anche i freni con pinze monoblocco Brembo Stylema corredate di pompa regolabile MCS, mentre rimangono invariate le misure dei dischi da 320mm, completano il tutto le nuove gomme Michelin Power GP sensibilmente più leggere delle precedenti di ben 1,2 kg.

Nuova grafica e funzionalità

Lo schermo TFT da 5″ che correda la strumentazione della Bestia si fregia di una nuova grafica, più chiara e intuitiva, che consente al pilota di raggiungere tutte le funzioni con meno click, il sistema di controllo della pressione gomme (TPMS) consente di impostare valore dedicati alla pista e l’anti-impennamento si aggiorna con la possibilità di 5 regolazioni: da meno di 1° a un massimo di 22.5°.

Invariati i riding mode base, ovvero Rain, Street e Sport, con gli opzionali Performance e Track dedicati alla pista.

Nuovo design alla ricerca dall’aggressività e dell’ergonomia

Il design della nuova KTM 1390 SUPER DUKE lascia tutti a bocca aperta e riconferma la scelta di KTM: o ci ami, o ci odi; rimane però innegabile che le nuove linee segnino un altro gradino nella evoluzione della SUPER DUKE con l’aggiunta di alette aerodinamiche integrate nei convogliatori, un serbatoio più grande e una parte frontale allargata in modo da aumentare il sostegno in frenata e nello sporgersi in piega.

La nuova KTM 1390 SUPER DUKE valcherà la soglia dei concessionari tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2024 nelle due versioni R ed R EVO con grafiche ispirate alla prima 990 SUPER DUKE celebrando inoltre i 30 anni della famiglia DUKE. Nonostante la Adventure venda di più è questa la vera ammiraglia della famiglia KTM, una icona che fa parlare di sé non solo in movimento, ma anche parcheggiata di fronte al solito bar.

Se volete rimanere sempre informati sul mondo dei motori e non solo, rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it!