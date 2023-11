Secondo alcune fonti, l’inizio delle riprese di The Last of Us 2 sarebbe stato rimandato. Scopriamo perché

Se non vedi l’ora che arrivi la seconda stagione di The Last of Us, una delle serie di maggior successo dell’anno, purtroppo le notizie delle ultime ore non saranno affatto confortanti. Stando ad alcuni annunci, HBO avrebbe infatti rinviato l’inizio delle riprese della nuova stagione, già segnata dal ritardo dovuto allo sciopero di attori e sceneggiatori, delle settimane passate. La causa del nuovo ritardo potrebbe essere dovuta ad altri impegni di lavoro dell’attore Pedro Pascal.

Il motivo del ritardo | The Last of Us 2: riprese rinviate?

Le riprese della nuova stagione sarebbero state rinviate di alcuni mesi, cosa che potrebbe, inevitabilmente, ad un ritardo anche nell’uscita. Solo pochi giorni fa, MaxBlizz indicava come data d’apertura del set il 7 gennaio 2024. Le cose però sarebbero cambiate, facendo slittare l’inizio delle riprese al 20 febbraio, ed un termine fissato per il 9 settembre 2024. Un bel po’ di tempo più in là. Ma quali sarebbero i motivi di questo slittamento? Come già anticipato, il tutto sarebbe dovuto agli impegni lavorativi di Pedro Pascal, interprete di Joel. Sembrerebbe infatti che l’attore sia impegnato con altre grandi produzioni: Il Gladiatore 2 e Fantastici Quattro, dove interpreterà Mr. Fantastic.

Data d’uscita

È logico pensare che, a riprese rinviate, anche l’uscita di The Last of Us 2 si farà attendere più del previsto. Certamente non rivedremo Joel ed Ellie prima del 2025. Un’attesa davvero lunga, soprattutto per chi ha amato moltissimo questa serie (e non sono pochi!). Possiamo solo consolarci nello scovare nuove e succulente news a riguardo, tra queste, quella trapelata alcuni giorni fa, che sostenevano la possibilità che l’attrice Kaitlyn Dever possa entrare nel cast, nel ruolo di Abby. Ne parliamo qui. Per ora questo è tutto ciò che sappiamo, ma rimanete sintonizzati con tuttotek.it, per restare sempre aggiornati su tutte le novità dedicate alle vostre serie TV preferite.

