La società della Neve: il trailer del nuovo film Netflix

Tratto su fatti realmente accaduti, Netlflix rilascia il trailer ufficiale de La Società della Neve. Diretto da Juan Antonio; l’incredibile vicenda di sopravvivenza nel cuore gelido delle Ande

Diffuso da Netflix il trailer ufficiale del prossimo film La Società della Neve. Basato su un’incredibile storia vera diretta dal regista spagnolo Juan Antonio Bayona (noto autore de The Impossible, The Orphanage e Gli Anelli del Potere); la terribile tragedia dei sopravvissuti nel disastro sulle Ande nel 1972.

Presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, è stato scelto per rappresentare la Spagna nella corsa all’Oscar per il miglior film internazionale nel 2024. Scopriamo di seguito il trailer ufficiale.

La società della Neve: la tragedia mai raccontata nel nuovo film Netlifx

Basato sul libro omonimo scritto da Pablo Vierci; la tragedia che sconvolse i destini dei passeggeri del volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay. Un racconto nuovo, emozionante e potente come mai raccontato fino ad ora nel nuovo film targato Netflix.

Come mostrato dal trailer ufficiale; tutto sembra avere inizio in una normale giornata di sole. La squadra di rugby uruguayana, l’Old Christians Club, si sta preparando a partire per il Cile. E’ il 13 ottobre 1972, e ciò che sta per accadere cambierà i destini dei passeggeri a bordo del volo 571 delle Forze aeree dell’Uruguay. Forse per le turbolenze o forse per errore umano; l’intero aereo precipita nel cuore di ghiaccio delle Ande, mettendo i sopravvissuti a dura prova delle intemperie climatiche avverse.

Una vera odissea che in pochi riusciranno a superare. Tra freddo, fame e paura; dovranno lottare con tutte le loro forze pur di sopravvivere.

Prodotto da Belén Atienza, Sandra Hermida e lo stesso regista Juan Antonio Bayona; vede presente nel cast: Rafael Federman, Esteban Bigliardi, Simon Hempe, Agustín Pardella, Enzo Vogrincic, Alfonsina Carrocio e Fernando Contingiani.

La pellicola verrà distribuita nelle sale in maniera limitata a nel mese di dicembre, per poi atterrare sulla piattaforma il prossimo 4 gennaio 2024.

