The Last Of Us 2: le riprese inizieranno molto presto!

Lo sciopero degli attori ha causato problemi a molte produzioni, ma le riprese di The Last Of Us 2 inizieranno molto prima del previsto

Non sono stati i clicker o i bloater a fermare i nostri amati protagonisti Joel ed Ellie, la causa dell’arresto dei lavori è stata, come per molte altre serie e film, lo sciopero degli attori, che si appresta a volgere al termine. Hanno annunciato che le riprese della seconda stagione inizieranno in tempi molto brevi, dimostrando così che i movimenti si siano finalmente sbloccati. D’altronde è passato quasi un anno dalla pubblicazione della prima stagione e la serie è scritta, recitata e girata così bene che non vediamo assolutamente l’ora che arrivi la seconda stagione. La serie di The Last Of Us ha saputo catturarci e riportarci agli eventi del primo videogioco con molte aggiunte e una narrazione da far venire la pelle d’oca.

Le riprese di The Last Of Us 2 sono la priorità per HBO Max

HBO ha più volte ribadito che le riprese di The Last Of Us 2 hanno la priorità su tutto e che avrebbero ricominciato i lavori non appena lo sciopero sarà finito. Non è una sorpresa, considerando che la prima stagione ha avuto molti riscontri positivi. Sembra che abbiano mantenuto la promessa: il CEO di HBO Max ha rilasciato delle dichiarazioni in merito e pare che molto presto inizieranno le riprese della seconda stagione basata sull’omonimo videogioco della Naughty Dog. Non è chiaro ancora di preciso quando riprenderanno i lavori, ma hanno accennato all’inizio delle riprese verso i primi mesi del 2024, a quel punto non possiamo fare altro che aspettare i tempi della produzione. Presumibilmente ci potremmo aspettare la seconda stagione nel 2025, ma almeno avremo la certezza che i lavori non si fermeranno.

Ci sono ancora molte domande che devono avere una risposta, e quella più importante è chi interpreterà Abby? Alcuni rumor parlano del casting di Florence Pugh per il personaggio, sarebbe una grande aggiunta alla serie. Continuate a seguirci su tuttotek.it per i futuri aggiornamenti sullo stato della serie di The Last Of Us.

