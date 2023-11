Annapurna ha annunciato il film di Stray: il gatto tornerà al cinema!

Annapurna ha annunciato il film di Stray, ci gusteremo una nuova avventura col nostro amatissimo gatto nel mondo cyberpunk al cinema!

Stray, il famoso videogioco sviluppato da Blue Twelve Studios con protagonista il celebre gatto rosso, avrà un adattamento cinematografico. Il videogioco è arrivato sul mercato nell’estate 2022 e ha avuto un successo plateale, distinguendosi da molti altri titoli per il suo stile artistico e gameplay innovativo. Il gioco non è famoso solo per il gatto, ma anche per avere un’affascinante ambientazione cyberpunk, dove gli umani non esistono più e il mondo è abitato esclusivamente dai robot.

Annapurna conferma: si occuperà del film di Stray

La storia ha come protagonista un gatto che cerca di sopravvivere in un mondo distopico dove gli umani si sono estinti e a sostituirli ci sono dei simpatici robot. Non vi diremo altro sulla trama per non rovinarvi la sorpresa nel caso non l’abbiate ancora giocato (fatelo il prima possibile, è disponibile su PlayStation Plus Extra). Sul sito del gioco, potrete trovare la trama ufficiale che cita:

In questo titolo, il tenero gatto randagio dovrà addentrarsi in una città abitata da creature cibernetiche e dovrà scoprire i misteri che si celano dietro la scomparsa della razza umana e la decaduta del mondo, sopravvivendo a degli scontri con creature pericolose e imbucandosi in luoghi sconosciuti.

Annapurna ha annunciato che il film di Stray sarà un film d’animazione e a occuparsi del progetto troviamo la divisione Annapurna Animation, che si occupa di adattamenti animati. Il film sarà diretto da Nick Bruno, regista di Nimona, arrivato su Netflix all’inizio di quest’anno. La produttrice di Nimona, Julie Zackary dei Blue Sky Animation Studios, sarà a capo della produzione del film presso Annapurna Animation. Al momento non sappiamo se il film animato seguirà la stessa trama del videogioco o se prenderà deviazioni narrative per raccontare qualcosa di nuovo. Non è stata rilasciata la data d’uscita, ma sembra che Stray non sarà l’unico a ricevere un adattamento cinematografico da Annapurna. Siamo assolutamente entusiasti dell’annuncio e non vediamo l’ora di andare a vederlo! Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul film di Stray e tanto altro dal mondo del cinema.

