The Last of Us 2: Isabela Merced entra nel cast nel ruolo di Dina

Isabella Merced interpreterà il ruolo di Dina in The Last of Us 2. Ma quando andrà in onda la nuova stagione che vedrà tra i protagonisti anche l’attrice nata a Cleveland? Scopriamolo

Il 15 gennaio segnerà un anno da quando la prima stagione di The Last of Us della HBO ha debuttato, diventando rapidamente il più grande adattamento di un videogioco di tutti i tempi. Sfortunatamente, bisogna ancora aspettare un po’ prima di vedere la seconda stagione. Le riprese inizieranno il mese prossimo, quindi la serie TV tornerà sui nostri schermi non prima del prossimo anno. La novità per la prossima stagione sarà Isabela Merced, che si unirà al cast di The Last of Us nei panni di Dina. I co-creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann hanno elogiato l’attrice, dichiarando:

Dina è brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente adorabile. Puoi cercare all’infinito un attore che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure puoi trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia.

The Last of Us 2: come sarà la Dina di Isabela Merced

La descrizione ufficiale del personaggio di Dina parla di uno spirito a ruota libera la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vive, il che è tutto vero. I fan più accaniti sanno che la relazione tra Ellie e Dina è una delle più grandi fonti di gioia e di cuore in questo capitolo della storia. Isabela Merced ha recitato in Dora e la città perduta, Rosaline, Transformers: L’ultimo cavaliere o nel film d’animazione Migration. L’attrice reciterà anche in Turtles All The Way Down, adattamento cinematografico del romanzo di John Green, e Madame Web, entrambi in uscita quest’anno.

Isabela in realtà ha recitato accanto a Kaitlyn Dever in Rosaline, quindi Abby e Dina si sono in qualche modo già incontrate. Isabela ha anche utilizzato la sua storia su Instagram per pubblicare una foto di lei e Bella Ramsey (Ellie) a un evento, con la didascalia: “Che la storia d’amore abbia inizio“. Insomma, l’attesa per The Last of Us 2 entra nella sua fase calda.

