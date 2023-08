The Last Adventure: Timothée Chalamet sarà il protagonista?

Timothée Chalamet potrebbe essere il protagonista di The Last Adventure, nuovo film del regista Edward Berger e remake di un classino anni ’60

Edward Berger, dopo il premio Oscar con il successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale, dovrebbe tornare a dirigere un film con la produzione di The Last Adventure, remake di un film del 1967 (nella versione italiana I tre avventurieri) con un protagonista di spicco. Si è sparsa infatti nelle ultime ore la voce che un ruolo principale nel film potrebbe essere assegnato all’attore, sempre sulla cresta dell’onda, Timothée Chalamet. Nulla di certo sinora, ma la notizia stuzzica senz’altro la fantasia di chi lo ha apprezzato nei precedenti film e di chi non vede l’ora di scoprire quale sarà la sua interpretazione del prossimo Wonka.

The Last Adventure: un nuovo progetto per Netflix con Timothée Chalamet

Il nuovo film sarà prodotto per Netflix, con cui Timothée Chalamet ha già collaborato in occasione di The King e Don’t Look Up. The Last Adventure, diretto da Edward Berger, racconterà la storia di un avventuriero in crisi che viaggia intorno al mondo per andare alla ricerca di una nave scomparsa che dovrebbe avere a bordo dei tesori inestimabili legati alla guerra in Iraq. L’opera originale, intitolata I tre avventurieri, aveva come protagonisti Alain Delon, Lino Venture e Joanna Shikmus ed era tratto da un romanzo di José Giovanni. La notizia è comunque embrionate, posto peraltro che Edward Berger, in questi mesi, sta già lavorando al thriller Conclave, con star Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e Isabella Rossellini.

