TITOLO ORIGINALE: Only Murders in the Building. GENERE: commedia, giallo. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Eva Longoria. CAST: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd, Meryl Streep. DURATA: 40 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dall’8 agosto 2023.

La sorprendente serie comedy-drama riparte con un nuovo caso di un misterioso omicidio. Oltre a ritrovare il consolidato trio di protagonisti, c’è anche grande curiosità per alcune new entry di spicco. Nel solco del true crime, ma con l’intento di decostruirne gli schemi e parodizzarne le conclusioni, Only Murders in the Building sfrutta quell’insaziabile coinvolgimento tipico del genere puntando anche all'(auto)ironia.

Trama e trailer | Recensione Only Murders in the Building 3: inizio di stagione

L’ultimo episodio della seconda stagione rilasciato ha visto il trio di protagonisti composto da Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) risolvere l’intricato omicidio di Bunny, l’amministratrice del lussuoso palazzo, e dare una speranzosa sterzata verso il proprio futuro, con una seconda opportunità per Oliver di sfondare a Broadway. Il debutto del nuovo spettacolo di Oliver intitolato Death Rattle assume però sin dall’apertura del sipario una piega inattesa. Come nei migliori gialli, il sangue e gli omicidi inseguono i protagonisti che non possono trovare una via di fuga. Il protagonista dello spettacolo, Ben Glenroy (Paul Rudd), crolla a terra tra lo stupore del teatro che diventa scena del delitto. Ma… C’è un colpo di scena, anzi un doppio colpo di scena che non vogliamo rivelarvi. E la terza stagione si apre così, con un nuovo crimine ed un nuovo caso che non tarda a sorprendere.

Fin dall’inizio della stagione emerge che il rapporto tra i protagonisti è cambiato, in particolare quello tra gli “anziani” (Charles ed Oliver) e la giovane Mabel. Per la prima volta viene messa in dubbio l’armonia della bizzarra squadra e ognuno è orientato verso la propria realizzazione. Nelle prime battute il trio appare più lontano che mai, comparendo raramente in scena al completo. Fatto sottolineato dall’iniziale mancanza del podcast che ha permesso il loro incontro e fortificato il loro rapporto. A risentirne maggiormente è proprio la ragazza che, alla soglia dei trent’anni, è nel pieno di una crisi esistenziale ed alla ricerca di un modo per rientrare nella zona comfort, tanto da sperare in nuovo caso sul quale indagare. Un nuovo sviluppo per un personaggio che sempre più rappresenta la generazione millennials. Il tutto ovviamente avviene con leggerezza ed ironia, ma è l’ennesima riprova della scrittura attenta e pungente di uno show in grado di intingersi sempre di un retrogusto amaro.

Aggiunte di lusso | Recensione Only Murders in the Building 3: inizio di stagione

Stesso copione delle precedenti stagioni? Forse no, considerando che è vero che lo schema è classico e ben definito, quello di un giallo in cui un apparente momento di quiete per i protagonisti viene presto sconvolto. Tuttavia, al di là di questo canovaccio, il successo della serie ha evidentemente convinto nuovi attori a credere nel progetto, il che può portare un moto nuovo allo show. Non manca quindi la consueta eleganza della messa in scena, una regia pronta a sorprendere con i suoi guizzi e la consolidata chimica tra i personaggi, ma a stravolgere lo scenario vi è però l’ingresso di un duo d’alto livello che inevitabilmente cattura interesse. La vittima Ben Glenroy è infatti Paul Rudd (Ant-Man), un famoso attore hollywoodiano, mentre Loretta Durkin, attrice attempata in cerca di una svolta, è nientemeno che Meryl Streep. La loro semplice presenza riempie ogni inquadratura e la loro bravura, che di certo non sorprende, li rende parte di un copione coeso e ben strutturato.

Subentra poi l’elemento musicale donata dall’apporto di Justin Paul e Benj Pasek, compositori dei brani di La La Land. Una componente di rischio che potrebbe conferire maggiore freschezza e dinamismo. Nei primi due episodi abbiamo avuto un primo assaggio, in chiave onirica, con l’anticipazione di un utilizzo sempre più massiccio di brani e musiche che certamente può valorizzare la storia e il dinamismo.

Conclusioni

Per il suo terzo omicidio da risolvere, Only Murders in the Building sembra seguire lo schema preciso già visto nelle stagioni precedenti, in cui di nuovo i nostri eroi sono al centro delle indagini, cosa che li rende in qualche modo dei sospettati o che li mette molto vicini ai veri colpevoli, in un gioco di equivoci e di illuminazioni che non perde smalto, nonostante sia stato ormai svelato il meccanismo. Attesissimi i nuovi personaggi di questa stagione, dato il calibro degli interpreti, che impreziosiscono un prodotto che si conferma una delle migliori produzioni di cui il genere comedy ha goduto negli ultimi anni di saturazione da piattaforme. In ogni caso e come si suol dire, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia, e lo stesso vale per Only Murders in the Building 3. Non ci aspetta che attendere il prossimo episodio!

8 Si alza il sipario Punti a favore Nuove aggiunte d'eccellenza al cast

Nuove aggiunte d'eccellenza al cast Una squadra vincente già rodata

Una squadra vincente già rodata Cambio di passo nelle musiche Punti a sfavore Difficile sorprendere trattandosi di un classico giallo

