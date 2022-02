The King’s Man- Le Origini su Disney + è disponibile ora. Il film è un prequel di “Kingsman – Secret Service”, pellicola uscita nelle sale nel 2013, ispirata alla mini serie di fumetti dal titolo “The Secret Service” scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons. In questa nuova avventura, vediamo un cast nuovo diretto da Matthew Vaughn

Una nuova avventura tra i servizi segreti è in arrivo su Disney +. “The King’s Man – Le Origini” debutterà su Star all’interno della piattaforma streaming Disney, il 23 febbraio 2022. La pellicola è il prequel di “Kingsman – Secret Service” del 2013 e “Kingsman – Il Cerchio d’Oro” del 2017.

Questa data di lancio su Disney + è stata anticipata a causa della risalita dei contagi da Covid-19, dal momento che il film è uscito nelle sale cinematografiche da poco tempo e potrebbe essere ancora disponibile da guardare.

1902 – Il Duca di Oxford

Siamo nel 1902. L’aristocratico britannico Orlando, duca di Oxford, sua moglie Emily e il loro giovane figlio Conrad visitano un campo di concentramento in Sud Africa durante le guerre boere mentre lavorano per la Croce Rossa. The King’s Man – Le Origini percorre gli avvenimenti di un uomo e la sua corsa contro il tempo, per fermare le più pericolose menti criminali della storia. Queste si uniranno per organizzare una guerra. Attraverso le scene di azione e suspense, assisteremo alla nascita della prima agenzia di intelligence indipendente.

Il film pare essere stato molto atteso. I fan della saga sono ansiosi di vedere la regia di Matthew Vaughn ed il cast d’eccellenza. Sarà protagonista della storia Ralph Fiennes, seguito da Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode. Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Il film è anche prodotto da Matthew Vaughn, insieme con David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi.

