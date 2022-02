Blackview A95: ecco il test della batteria

Il nuovo Blackview A95 è stato presentato di recente ed è ancora un prodotto tutto da scoprire! In questo articolo vedremo in modo approfondito le prestazioni della batteria

L’importanti marchio dei dispositivi elettronici smart, Blackview ha di recente messo sugli scaffali un nuovo prodotto, Blackview A95. Dopo il notevole volume di vendite di Blackview BV8800, un telefono top di gamma robusto con visione notturna, nel corso della sua offerta in anteprima mondiale su Aliexpress. Il seguito è uno smartphone di fascia media ma con un design simile a iPhone 13 Pro e una configurazione dell’elevatissimo rapporto qualità prezzo. La cosa davvero interessante è che Blackview A95 ora viene venduto ad un prezzo incredibilmente basso, pari a 149,99 dollari. Vediamolo più da vicino.

Blackview A95: un medio gamma che punta in alto

Confrontando le specifiche degli altri smartphone nella fascia dei 149,99 dollari, si può fare una piacevole scoperta su Blackview A95: lo smartphone supera i suoi colleghi nelle specifiche chiave che rendono l’utilizzo più fluido ed efficiente

Il confronto nella fascia dei 149,99 dollari

Chiaramente, Blackview A95 offre specifiche inaspettatamente impressionanti rispetto ai comuni telefoni da 149,99 dollari tra cui un processore potente, grande capacità di memoria, fotocamera tripla e sistema operativo di nuova generazione che di solito sono i principali fattori da considerare nel mercato per uno smartphone.

Test della batteria

Per quanto riguarda la batteria, il Blackview A95 è dotato di una cella con capacità di 4380 mAh, che è nella media. L’aspetto però interessante sta nel design estremamente sottile. Nel caso in cui qualcuno non sia sicuro della durata, Blackview ha rilasciato un test. Il video registra un giorno con l’A95: esegue tutte le operazioni comuni che normalmente si fanno con i nostri smartphone come guardare video, scorrere TikTok, navigare in pagine Web, giocare. E si scopre che può superare un intero giorno di normale utilizzo.

Blackview A95: altre caratteristiche

Il vero punto di forza di Blackview A95 è l’ampio spazio di archiviazione da 8 GB + 128 GB, solitamente presente sugli smartphone top di gamma, che lo fa sembrare un regalo per il prezzo di 149,99 dollari. Per non parlare del fatto che supporta un’espansione dello spazio di archiviazione fino 1 TB, fornendo un enorme spazio per tutti i tuoi film, musica, foto, file e giochi.

E c’è una caratteristica che a volte viene trascurata tra le specifiche, ma un enorme vantaggio lato fotografia è la sua eccellenza nelle riprese in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera posteriore Sony IMX376 da 20 MP, potenziata dalla tecnologia Super Pixel 4 in 1 da 2 µm, cattura fino a 4 volte più luce ed è fino a 3 volte più sensibilità alla luce, in grado di produrre foto straordinariamente nitide in ambienti scarsamente illuminati.

Inoltre, Blackview A95 è disponibile in tre colori piacevolmente abbaglianti che sono davvero eleganti, il che rende questo smartphone molto più bello dei concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Per chi ama il design di iPhone 13 Pro, non dovrà cercare oltre, Blackview A95 ha un design della fotocamera posteriore davvero simile. Il pannello posteriore presenta una finitura satinata e traslucida con un nuovissimo processo ICM e 8 strati di rivestimento nano-ottico sottovuoto. Con un peso di soli 195 g, sottile come 8,5 mm con angoli arrotondati eleganti, l’A95 offre un piacere di lusso su ogni presa.

Nel complesso, Blackview A95 spinge davvero sull’acceleratore per fornire un design straordinario e le migliori prestazioni pur rimanendo super economico sui prezzi. Se sei interessato, non perdere tempo per acquistarne uno prima che si esaurisca. Vale la pena notare che il prezzo 149,99 dollari è un’offerta a tempo limitato e che il prezzo aumenterà dopo il 3 marzo PT. Dopotutto, sembra un affare quasi in perdita per il venditore! Dalla sezione smartphone è tutto, continuate a seguirci!