The Killer: il trailer del film con Michael Fassbender

Presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia, The Killer è già in alcuni cinema selezionati e sarà disponibile per tutti in streaming su Netflix dal 10 novembre: ecco il trailer

The Killer, film di David Fincher con Michael Fassbender, si può vedere in questi giorni in alcune sparute sale sul territorio italiano e debutterà in streaming su Netflix il 10 novembre. Parliamo di The Killer, il film diretto da David Fincher e interpretato da Michael Fassbender che è stato presentato in prima mondiale nella selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023, e di cui vi mostriamo il trailer italiano. The Killer è liberamente tratto dalla graphic novel in dodici volumi di Luc Jacamon e Alexis Nolent “Le Tueur“, adattata per il grande schermo da Andrew Kevin Walker, lo sceneggiatore di Seven.

Il trailer di The Killer, film di David Fincher con Michael Fassbender

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale: questa la sinossi del film, che era in cantiere da diversi anni. Adattare la graphic novel scritta da Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon, infatti, era un progetto che David Fincher perseguiva da quasi 20 anni. Le musiche originali del film sono del duo Trent Reznor & Atticus Ross (Boston – Caccia all’uomo, Bones and All, Empire of Light, Challengers). Reznor & Ross hanno già collaborato con il regista David Fincher per le musiche di The Social Network, che per la migliore colonna sonora originale ha vinto l’Oscar, Millennium – Uomini che odiano le donne, L’amore bugiardo – Gone Girl e Mank. Lo stesso Michael Fassbender ha rivelato di aver amato interpretare il ruolo di protagonista in questo film, affermando

C’è suspense e intrigo. Un lento gocciolare. Adoro quel tipo di film. C’è solo il tentativo di capire la mente di un sociopatico…cerco di mettere insieme la durata della vita, fino al punto in cui si trova il personaggio adesso.

