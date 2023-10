Finestkind, il trailer del film con Tommy Lee Jones e Jenna Ortega

Debutta in streaming su Paramount+ in dicembre (almeno negli USA) Finestkind, scritto e diretto da Brian Helgeland, che parla di famiglia, crimine e amore sullo sfondo del mondo della pesca commerciale: ecco il trailer

Presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, agli inizi dello scorse settembre, Finestkind è il nuovo film da regista di Brian Helgeland, noto soprattutto come sceneggiatore. Sono suoi i copioni di film come L.A. Confidential, Mystic River, Man on Fire e Green Zone, per citare qualche titolo, mentre da regista deve ancora farsi strada. Fatto sta che con Finestking Helgeland ha a disposizione un ricchissimo cast e racconta la storia di famiglia, debiti e droga, molto maschile ma con l’innesto di una immancabile femme fatale.

Il trailer di Finestkind, con Tommy Lee Jones e Jenna Ortega

La pellicola racconta la storia di due fratelli cresciuti in mondi diversi che si riuniscono da adulti nel corso di un’estate fatale. Fa parte del sottogenere di film di nicchia ambientati a bordo di barche da pesca, o che ruotano comunque attorno a quel mondo dal quale sono gemmati programmi televisivi come Deadliest Catch o Lupi di mare.

Ambientata sullo sfondo del mondo della pesca commerciale, la storia prende una svolta drastica le circostanze costringono i fratelli, bisognosi di denaro, a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il cammino, una giovane donna si troverà pericolosamente coinvolta in questa vicenda. Per risolverla, saranno necessari dei sacrifici, e i legami tra fratelli, amici, amanti e un padre e suo figlio saranno messi a dura prova. Nei panni dei due fratelli ci sono Ben Foster e Toby Wallace, mentre Tommy Lee Jones interpreta il ruolo del padre. La Jenna Ortega di Mercoledì e di Scream è l’insolita ma determinata femme fatale del film. L’appuntamento è per il momento solo nella versione americana di Paramount Plus, ma presto potrebbero esserci novità anche in Italia.

