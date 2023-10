Epilatore Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 a soli 154,99€

MediaWorld propone un’offerta imperdibile per l’epilatore Braun Silk-épil 9 Flex 9-005, il primo epilatore da donna al mondo con testa completamente flessibile

Fino al 31 ottobre 2023, il prezzo del dispositivo è scontato del 20%, passando da 194,99€ a soli 154,99€. Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 è un epilatore a testina flessibile che offre una rimozione dei peli delicata e precisa. È il primo epilatore da donna al mondo con testa completamente flessibile, che si adatta alle curve del corpo per un trattamento più facile e confortevole.

Offerta strepitosa per Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 a soli 154,99€

La testa flessibile è uno dei punti di forza di questo epilatore. È in grado di seguire i contorni del corpo, rendendolo ideale per la rimozione dei peli in aree difficili da raggiungere, come le ascelle e le gambe.

Le 40 pinzette MicroGrip rimuovono anche i peli più corti e fini, fino a 0,5 mm. La tecnologia SensoSmart integrata fornisce feedback visivo e tattile per aiutarti ad applicare sempre la giusta pressione.

Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 può essere utilizzato a secco o sotto la doccia, per una maggiore comodità. È inoltre dotato di una testina per la rimozione dei peli del viso, che è perfetta per eliminare i peli superflui dal viso.

Con questa offerta, puoi acquistare l’epilatore Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 a un prezzo davvero speciale.

Ecco il link all’offerta del: Braun Silk-épil 9 Flex

Offerta valida fino al 31 ottobre 2023. Prezzo scontato: 154,99€ prezzo di listino: 194,99€ Sconto: 20%

Specifiche tecniche:

Testina completamente flessibile

40 pinzette MicroGrip

Tecnologia SensoSmart

Utilizzabile a secco o sotto la doccia

Testina per la rimozione dei peli del viso

L’epilatore Braun Silk-épil 9 Flex 9-005 è un’ottima scelta per chi cerca un epilatore efficace e versatile. Con questa offerta, è possibile acquistarlo a un prezzo davvero speciale.

