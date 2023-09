Tra le pellicole sbarcate in laguna in occasione del Festival del Cinema di Venezia, troviamo The Killer, il nuovo film di David Fincher. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Il Festival del Cinema di Venezia sta continuando a pieno ritmo e tra le nuove proposte, in corsa per il Leone d’Oro, troviamo The Killer, la nuova pellicola del regista americano David Fincher. Si tratta di un film basato sulla graphic novel “The Killer”, scritta da Matz, nome d’arte di Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon. Scopriamo dunque trama, cast, trailer e data d’uscita di questo nuovo thriller, che sbarcherà presto su Netflix.

Trama e cast | The Killer: a Venezia 80 il nuovo film di David Fincher

La pellicola racconta le vicende di un assassino professionista, solitario e senza scrupoli, che si ritrova però a sbagliare un importante colpo. Deluso e pieno di voglia di vendicarsi, partirà alla ricerca dei suoi mandanti, in una caccia che si estenderà tra Parigi, New York e New Orleans. In mezzo a scene di grande adrenalina, l’uomo deve però saper avere pazienza e cogliere i momenti giusti. Sarà proprio in questi attimi di quiete che riscoprirà la sua filosofia. Il cast del film è composto dal protagonista Michael Fassbender e da Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Monique Ganderton, Lacey Dover, Kellan Rhude, Suzette Lange, Monika Gossmann e Brandon Morales.

Le parole del regista

David Fincher, conosciuto per i suoi progetti precedenti, come Fight Club (1999), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), The Social Network (2010) e per aver prodotto la recente serie Love, Death & Robots (2019-in corso), si è soffermato a parlare della sua ultima fatica, confessando che:

Il film rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle. […] Nutrivo poi anche una certa curiosità per il genere revenge, come strumento per creare tensione. Mi piace l’idea di questo assassino che ha un suo codice personale, un monologo interiore che gli fa ripetere una sorta di mantra che lo carica. Un mantra con indicazioni del tipo ‘nessuna empatia’ e ‘anticipare sempre l’avversario’. Non è però un personaggio che incarna il male, perché in fondo è anche un uomo pieno di dubbi.

The Killer uscirà in streaming, sulla piattaforma Netflix, il 10 novembre 2023. In attesa di altre news provenienti da Venezia 80, noi di tuttoteK vi salutiamo, dandovi appuntamento sempre qui, per rimanere sempre aggiornati sui vostri film e serie tv preferite.

