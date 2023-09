ASUS: annunciata una nuova serie di schede grafiche TUF Gaming

ASUS ha annunciato una nuova serie di schede grafiche TUF Gaming, tra cui la TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT, la TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT White Edition e la TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT

Queste schede grafiche sono progettate per offrire prestazioni avanzate e un raffreddamento efficace per i giocatori che cercano affidabilità e fluidità nel framerate. Tra le novità targate ASUS trociamo:

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT

la TUF Gaming AMD Radeon RX 7800 XT White Edition

e la TUF Gaming Radeon RX 7700 XT

Le schede grafiche ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7700 XT e RX 7800 XT saranno disponibili a partire dal 6 settembre 2023 presso i rivenditori autorizzati ASUS. Il prezzo consigliato al pubblico per questi prodotti è di 649,00 € IVA inclusa per la 7700 XT e 749,00 € IVA inclusa per la 7800 XT.

La versione OC White Edition della RX 7800 XT sarà disponibile a fine settembre al prezzo consigliato di 799,00 € IVA inclusa.

Dettagli sulle nuove schede grafiche TUF Gaming di ASUS

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT: è la scheda grafica più potente della serie, con numerosi miglioramenti. Dispone di 3840 stream processor, 16 GB di memoria GDDR6 su un bus a 256 bit e un design che occupa 2,96 slot. Questa scheda sarà presto disponibile anche nella versione White Edition, che segna la prima apparizione di questa variante cromatica nella famiglia TUF Gaming.

La scheda eredita una tradizione di hardware di alta qualità, con condensatori di grado militare e una produzione automatizzata per garantire affidabilità e prestazioni. Il modello è sottoposto a rigorosi test di stabilità e affidabilità e include un supporto per mantenere la scheda grafica in posizione. Il raffreddamento è migliorato con tre ventole Axial-tech e un backplate aperto per una migliore circolazione dell’aria.

TUF Gaming Radeon RX 7700 XT: porta le prestazioni delle schede grafiche di tipo mainstream a nuovi livelli. Con 3456 stream processor, 12 GB di memoria GDDR6 e un bus a 192 bit, offre potenza ed efficienza. Anche questa scheda presenta un sistema di dissipazione efficace con un design che occupa 2,96 slot e tre ventole Axial-tech per mantenere la temperatura sotto controllo. È alimentata da due connettori PCIe a 8 pin ed è compatibile con alimentatori di alta qualità ASUS.

Entrambe le schede offrono porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 per supportare monitor ad alte frequenze di aggiornamento. Gli utenti possono anche sfruttare le opzioni di overclocking e di commutazione tra le modalità di prestazioni e silenzio offerte da GPU Tweak III..

