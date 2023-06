The Gates arriva direttamente in DVD quest’estate ed è un terrificante thriller-horror con Richard Brake: scopriamo insieme il trailer e la trama

The Gates sarà disponibile negli Stati Uniti direttamente in DVD e si tratta di un thriller-horror irlandese che vede protagonista RIchard Brake. L’attore britannico, che abbiamo visto in molti titoli thriller e di azione, come Batman begins e Doom oltre che la serie TV Game of Thrones, sarà William Colcott un serial killer condannato a morte per mezzo di elettrocuzione.

The Gates: il trailer del thriller-horror con Richard Brake

Nel trailer si può vedere come il protagonista, condannato a morte, maledice la prigione in cui si trova e anche tutto ciò che c’è dentro. Nel cast del film vediamo anche: David Pearse, Peter Coonan, Christine Mulhern, Brian Fortune, Claire J. Loy, Nigel Mercier.

Di seguito possiamo scoprire la trama ufficiale di questo film che sarà disponibile negli Stati Uniti dal 27 giugno e che si rivela pieno di adrenalina e colpi di scena, un buon titolo per essere acquistato direttamente in DVD dagli amanti del genere.

La trama ufficiale

Londra, 1892. William Colcott (Richard Brake) è stato condannato a morte per mezzo della sedia elettrica. Nel giorno della sua morte, maledice la prigione in cui risiede insieme a tutto ciò che dimora all’interno dei cancelli. Due fotografi post mortem, diventati investigatori del paranormale, Frederick Ladbroke (John Rhys-Davies) ed Emma Wickes (Elena Delia), vengono coinvolti in un’indagine con un misterioso medium, Lucian Abberton (Michael Yare). Devono lavorare insieme per impedire allo spirito di William di fuggire dalla prigione di Bishop’s Gate e scatenare le porte dell’inferno sulla Londra vittoriana.

E voi cosa ne pensate di questo film? Se siete amanti del genere horror e vi ispira questa trama che mescola paranormale e azione, scriveteci nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per aggiornamenti su cinema e serie TV.

