Il celebre franchise dei Pirati dei Caraibi avrà un suo sesto nuovo film e il produttore non esclude la presenza di Johnny Depp

I Pirati dei Caraibi è uno dei franchise di maggior successo degli anni duemila a livello di incassi, basato su una delle attrazioni per le famiglie dei parchi divertimento Walt Diseny. Un franchise diventato un cult per tanti fattori messi insieme, come ad esempio, i suoi costumi, la sua colonna sonora e le avventure molto avvincenti in ogni capitolo. Uno dei fattori determinati del suo successo è senza dubbio il protagonista Johnny Depp: il capitano Jack Sparrow ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le sue movenze, la sua goffaggine e la sua furbizia. Johnny Depp ha mostrato in un franchise leggero, tutto il suo talento, disegnando ad hoc un personaggio senza il quale i film non avrebbero avuto così tanto successo.

Pirati dei Caraibi: possibile il ritorno di Johnny Depp

E proprio a questo proposito, il Presidente di Disney Studio Motion Picture Production, Sean Bailey, ha confermato che è in cantiere dal 2020 il sesto film del franchise e non ha escluso la presenza di Johnny Depp. Secondo Bailey questo nuovo film sarà emozionante e con una storia che aggiunge qualcosa di nuovo rispetto ai film precedenti. A quanto sembra, accordi ufficiali con Johnny Depp non esistono ancora, ma il Presidente ha mostrato un’apertura al suo ritorno.

D’altronde è difficile immaginare un nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi senza il capitano Jack Sparrow e il telento del suo interprete, per cui la speranza è che possa tornare ad interpretare quel ruolo anche attraverso un cameo. Il successo di questo franchise è legato a Johnny Depp, per cui la sua presenza può essere un buon collante per un possibile nuovo cast e delle nuove storie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.