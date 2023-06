The Flash: Sasha Calle sarà Supergirl anche DCU?

DDopo The Flash; Sasha Calle è pronta a vestire il ruolo di Supergirl nel prossimo film tratto dalla DCU. Il nuovo universo narrativo, creato da James Gunn e Peter Safran

Secondo quanto rivelato da fonti esterne; Sasha Calle potrebbe brillare nel nuovo ruolo di Supergirl (Cugina di Supermam) nel prossimo film tratto dalla DCU. Difatti, dopo la parentesi in The Flash; la Warner Bros ha annunciato ufficialmente la produzione esclusiva del nuovo progetto; Supergirl: Woman of Tomorrow.

Tratto dal nuovo universo narrativo creato da James Gunn e Peter Safran; viene considerato il primo lungometraggio cinematografico dedicato alla figura dell’eroina femminile di Supergirl, caratterizzandosi come progetto di lancio previsto dopo la partenza del reboot sancito da The Flash (nelle sale il prossimo 15 giugno).

The Flash: Sasha Calle conquista il pubblico con Supergirl

Già nell’aria da diversi anni, Supergirl: Woman of Tomorrow; potrebbe sancire il grande ingresso di Sasha Calle nel nuovo progetto DCU. Ancora senza una risposta definitiva sul possibile coinvolgimento dell’attrice o meno, in una recente intervista rilasciata per l’esclusiva di The Flash; Sasha Calle ha dichiarato:

Spero di poter continuare ad interpretare Supergirl. La amo profondamente! E penso che The Flash sia una passerella di lancio in vista di una storia più grande, per questo personaggio. Questo è il film di Flash ovviamente, quindi non abbiamo potuto sperimentare molto con Supergirl, ma appunto sento che questa è una passerella per una storia più grande

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul possibile cast o la trama. Supergirl: Woman of Tomorrow prenderà come punto di riferimento il fumetto di Tom King; ambientato dopo gli eventi narrati in The Flash con Ezra Miller.

Non ci resta che attendere tutti gli aggiornamenti nei prossimi tempi per conoscere ulteriori dettagli sul futuro progetto della DCU. Nel frattempo; continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

